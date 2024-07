Mery Granados presentó su nueva canción y anunció un show en Niceto

Mery Granados presentó un nuevo adelanto de lo que será su tercer disco de estudio. La cantautora rosarina estrenó “Emoji de Café”, segundo single de su próximo álbum, y anunció fecha de presentación oficial del disco: domingo 3 de noviembre en Niceto Club.

"Emoji de café", su último lanzamiento, cuenta con un divertido video en donde Mery, acompañada de Nachito Saralegui, narran un cuento "muy cinematográfico porque es una canción que relata todo lo que está pasando. Entonces vos ves cada cosa que yo voy cantando en una historia de amor", cuenta en diálogo con MDZ.

Producida y grabada por Patricio Caorsi, la historia de esta nueva canción, con videoclip dirigido por Pablo Faro, "es la que podría vivir cualquiera de nosotros, o la que seguramente alguna vez vivimos. Mientras perdemos el tiempo esperando un amor que ya no volverá, alguien más interesante se está fijando en uno y no nos dimos cuenta".

Emoji de café es el título de la última canción de Mery Granados.

Consolidándose como una de las voces más talentosas de la escena actual, Mery Granados sigue abriéndose camino con sus bellas melodías y repertorio único.

"La primera vez que toqué, que era en un lugar chiquito para mis amigos y mi familia, me di cuenta que esto es lo que más me gusta hacer en la vida", recuerda Mery Granados, con su característica dulzura ansiosa por el show en Niceto.

"Estoy muy emocionada porque es un lugar al que fui toda mi vida a ver los artistas que amo y que soy fan. Así que es una oportunidad increíble tocar ahí", cuenta.

Con tres discos en su haber como solista, Mery tiene en su trayectoria haber sido parte, hasta el 2023, de la banda de Abel Pintos, con quien lanzó el single Desconectados.

Luego de la presentación, Mery Granados cantó en vivo su último lanzamiento.

"Cuando me llamó no le creí", confiesa risueña Mery explicando la situación. "Era un sábado de verano a la noche y me llama un número desconocido. Estaba con una amiga y le dije que atienda, me dice "es Abel Pintos", yo le digo "obvio que no" y atiendo. Me dice "Hola, Mery, soy Abel, ahora estoy por subir al escenario a cantar, pero mañana quiero charlar con vos porque se viene una gira y quiero que estés"" recuerda sobre el llamado a lo que ella le respondía en reiteradas oportunidades "no, no, no" sin creerle.

La desconfianza fue tal que el propio Abel le envió un video por WhatsApp diciéndole "Hola, mañana hablamos", pero no le creyó porque "nunca decía Mery, así que pensé que era un video que estaba circulando". Claro que la historia terminó con final feliz ya que después de esa charla, al día siguiente, no solo confirmó que sí era Abel Pintos sino que además aceptó y fue corista del cantante durante dos años.

Mirá la entrevista completa con Mery Granados