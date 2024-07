Juana Viale reveló un dato sobre su hijo Silvestre que lo relaciona con Lamine Yamal

Juana Viale suele guardar máxima reserva cuando se trata de sus hijos. Pero este domingo, la actriz hizo una excepción cuando en su programa se tocó el tema de Lamine Yamal, la nueva figura del fútbol español, que brilló en la Eurocopa y se destaca con apenas 16 años.

Mientras comentaban en la “mesaza” sobre el retiro de Ángel Di María de la Selección argentina y la corta carrera de los futbolistas de alto rendimiento, Juana Viale hizo una referencia a Silvestre, su hijo mayor con Gonzalo Valenzuela, adolescente como Lamine.

"Ahora empiezan más temprano a jugar en primera… ¿Cómo se llama? Lamine Yamal, que está jugando en España...", le comentó la nieta de Mirtha Legrand al periodista deportivo Leo Paradizo.

"Es muy chiquito, debutó con 16 y cumplió 17 la semana pasada", añadió, y sumó: "Es un nene para estar jugando en primera...". "Cada vez debutan de manera más temprana", aportó Paradizo, en tanto que el actor Favio Posca, comentó sobre las repercusiones del fenómeno de Lamine Yamal en España.

Lamine Yamal, la nueva estrella del fútbol español, tiene 16 años como el hijo de Juana Viale. Instagram Lamine Yamal.

"Hace poco estuve en Europa y viví lo que es la Eurocopa y el lío que hay con este pibe por ser tan joven y por tener que ser comparado con MBappé, que es joven pero no tan pendejo. E inevitablemente lo comparan y también es un problema para el nene porque es muy chico...", opinó Posca.

Y mientras en la mesa señalaban los efectos que todo eso podría tener en la psiquis de Yamal, Juana Viale hizo mención a su hijo, que buena parte del año vive en Chile con su papá, Gonzalo Valenzuela: "Tiene la edad de uno de mis hijos, mi Silvestre, que tiene 16 años...".

Silvestre Valenzuela y su papá Gonzalo, en Chile. Instagram Gonzalo Valenzuela.

Y Juanita reflexionó: "Y yo digo, mi Silvestre, con 16 años, en un estadio de fútbol con 40 mil personas...". "El problema son las críticas, las comparaciones, los periodistas hablando... Un pibe a los 16 años ve las redes que le dicen cosas feas, es muy frágil”, opinó José María Listorti, otro de los invitados al programa de El Trece.

El día en el que Gonzalo Valenzuela reveló que Silvestre padece epilepsia

Como parte de una campaña promovida por la Liga de la Epilepsia en Chile, a finales de 2023 Gonzalo Valenzuela habló del caso particular de su hijo Silvestre, que padece esa condición.

Recordando el momento en el que Silvestre tuvo su primer ataque epiléptico, el actor confesó: "Fue súper fuerte. Yo estaba acá, en mi casa, y mis hijos me pidieron dormir en mi cama. Cuando me fui a acostar, desperté con unos golpes y no entendía qué estaba pasando”. En 2023 Gonzalo Valenzuela contó que su hijo Silvestre padece epilepsia.

“Silvestre estaba en un estado irreconocible. Se me paralizó el cuerpo, lo agarré en brazos para que su hermano no despertara. Pensé que se me había muerto en un minuto, estaba pálido, con los labios morados. Estuvo inconsciente mucho rato después del ataque", agregó.

Y tras ese primer ataque, el hijo de Juana Viale tuvo que ser internado: “Fueron cuatro días de espera muy angustiantes, de los resultados, empieza uno a descubrir un mundo nuevo. La incertidumbre es un lugar muy complejo de habitar".