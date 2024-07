Javier Milei le estaría dando una nueva oportunidad al amor: a qué famosa exvedette invitó al Teatro Colón

Luego de que en abril Javier Milei anunciara su separación de Fátima Flórez, el mandatario le estaría dando una nueva chance al romance, esta vez con una famosa exvedette con el que fue vinculado hace algunas semanas.

Fue a fines de mayo cuando el presidente de la Nación Argentina presentó en el Luna Park su nuevo libro, Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica. Minutos antes de subir al escenario, ingresó al camarín del político la exvedette Yuyito González y comenzaron los rumores de un posible romance entre ellos.

Javier Milei en la presentación de su libro.

En ese entonces, cuando le consultaron a la conductora de Empezar el día (Ciudad Magazine) sobre esta situación, González negó que tuvieran algo. No obstante, expresó en Radio Rivadavia: "Me parece un lindo tipo y me parece un hombre inteligente". Además, no descartó la idea de una cita con el mandatario.

Este lunes en Intrusos, revelaron una nueva información sobre Javier Milei y Yuyito González, y todo indica que entre ellos hay algo. El panelista Guido Záffora fue quien contó lo que sucedió entre ellos hace pocos días.

Yuyito González estuvo presente en el lanzamiento del libro del presidente.

"El fin de semana, sábado a las 12 del mediodía para ser más exactos, le suena el teléfono a ella. Él le dice: 'te invito al Teatro Colón'. Ella dice: '¿a qué hora?'. 'El martes a las ocho de la noche', mañana. Ella dice: 'acepto'".

Esto fue lo que contó Guido Záffora en Intrusos sobre Javier Milei y Yuyito González

Asimismo, el periodista de espectáculos contó que la cita de mañana "es en el Palco Presidencial", donde la última vez que estuvo allí fue con Fátima Flórez, su expareja.