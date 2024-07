La sorpresiva anécdota de Guillermo Francella con la Selección previo a la final de la Copa América

Guillermo Francella estuvo invitado este lunes al programa de streaming Soné que volaba (Olga) que conduce Migue Granados. Durante la entrevista, el actor contó una anécdota que vivió con los jugadores de la Selección Argentina previo a la final de la Copa América 2024.

"Lo llamé a Leo (Messi). Yo tengo un vínculo con él. Le dije que lo felicitaba y que tenía ganas de saludar a los muchachos. Me dijo: ‘Venite al hotel que comemos de 12 a 1. Después a la tarde entrenamos, pero venite a la 1'. Estaba lejos, pero me mandé con Nico (hijo del actor)", comenzó recordando Francella.

"Fui al hotel y me agarró Daddy, el preparador físico, me mandó a una sala de reuniones. Entré con Nico y vinieron Paredes, Lo Celso, Rodrigo de Paul y Messi. Me encantó. Estuvimos tres horas en una salita. Nos reíamos a carcajadas. Aparte, uno es medio cholulo de ellos y ellos son cholulos también de lo nuestro", agregó sobre el inolvidable momento que vivió.

Francella junto a Messi.

Recordemos que el vínculo entre el actor u los jugadores de la Selección tiene larga data. Francella fue quien le puso voz a Muchachos, la película de la gente, basada en un cuento de Hernán Casciari, que se estrenó tiempo después de la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022.

"Poner mi voz en este maravilloso proyecto me hizo revivir cada momento de ese diciembre atípico que quedará marcado para siempre en nuestra piel. Las celebraciones con calor, la emoción palpable en las calles, los abrazos entre desconocidos y la Avenida 9 de Julio colmada de punta a punta son solo algunas de las experiencias que perdurarán en nuestra memoria y que se reflejan en esta película. Nos invita a revivir una y otra vez: ¡Hermoso aniversario, ¿verdad?!", se lo escucha decir a Guillermo en el adelanto de la película.