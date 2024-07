Favio Posca confesó por qué decidió retirarse para siempre del mundo del teatro

Favio Posca pasó por el programa de Juana Viale y se animó a abrir su corazón. Es que ante las preguntas de la conductora no pudo evitar confesar cuál fue la verdadera razón por la que tomó la decisión de retirarse para siempre del teatro.

Para indagar sobre su vida y su distanciamiento con el teatro, Juana Viale le preguntó a Favio Posca por el proceso en el que decidió abandonar el teatro. A lo que él confesó: “Sinceramente, si te tengo que decir un por qué, no lo sé”.

Sin embargo, intentó explicar: “Porque el cuento podría ser que son muchos años de trabajo sin parar, arranqué muy joven con mucho éxito, o sea, todo eso es como un cuento que uno racionaliza y dice ‘Okey, me para esto… por esto…’”.

“Pero en realidad, yo no sabía por qué había perdido eso, y esto fue gradual porque había algo que en la nave me decía que estaba fallando y yo seguía igual. No me escuchaba, y cuando me escuché me dí cuenta que estaba sin chispa”, expuso Favio Posca sobre el detonante principal.

En este sentido, reveló que sus ganas habían desaparecido: “Era como que se me había ido la pasión por completo y estaba decidiendo no volver a hacer teatro”. En ese momento, José María Listorti, otro de los invitados, lo interrumpió para indagar: “¿En qué momento te diste cuenta de que había perdido la chispa? ¿Hubo un click?”.

A lo que Favio Posca respondió: “Sí, hubo un click de decir no vuelvo al teatro. Esto empieza antes de la pandemia, que finalmente me paró la pandemia porque paró el mundo, sino yo paraba. Y eso en un punto me vino bien, respecto a lo reflexivo. Dije: ‘¿Dónde estoy parado? No paré nunca’”.

“Teatro para chicos, teatro para adultos, televisión, radio, todo. Toda la vida así, giras sin dormir. Pero te repito, eso sería el cuento, porque la mente siempre quiere un por qué. La mente siempre está atenta a todo y atenta contra todo… Y en realidad era una saturación real de lo que yo había construido como persona”, expresó para dar con el verdadero motivo.

Es por eso que luego de procesarlo durante todo este tiempo, Favio Posca tomó la decisión: “Yo no quería volver al teatro porque no sabía quién era yo realmente. Y lo loco es que no estaba deprimido, ahora cuando me hablan de teatro… La gente me decía: ‘Flavio groso, ¿cuándo volvés?’. -Con cara de disgusto responde- No vuelvo, no vuelvo y no vuelvo”.