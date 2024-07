Barby Franco confirmó por qué se mudó de la casa que compartía con Fernando Burlando

Desde hace semanas que corre el fuerte rumor que Barby Franco y Fernando Burlando atraviesan una profunda crisis matrimonial. A estas versiones, ahora se le suma la confirmación que la modelo abandonó la casa que compartía con el abogado.

Fue la propia Barby quien se refirió a lo sucedido durante un móvil con Intrusos (América TV). "Es mentira, Dios mío. No sé de dónde sacaron todo esto. La relación con Burlando está perfecta", expresó sobre los rumores de separación.

Luego, se refirió a los motivos de la repentina mudanza: "Es verdad que yo me fui a un departamento. Cada vez que él viaja a Corrientes yo, por seguridad y por una cuestión personal mía, y un mambo mío, me voy a un departamento con seguridad 24 horas", comentó.

Barby junto a Burlando y su hija.

"Me da como un poquito de miedo quedarme en una casa tan grande sola, si bien hay seguridad en la cuadra, pero bueno... no es lo mismo", agregó la modelo.

Recordemos que los rumores estallaron en las últimas semanas, cuando la modelo se mudó a Puerto Madero junto a su hija y no se vio al abogado en ningún momento.

Sin embargo, tratando de contener la noticia y así evitar que se divulgue, ella salió a aclarar que simplemente se debía a una cuestión de seguridad.

Por su parte, Burlando también decidió salir a aclarar los tantos: "No sé…se metió ella en eso. Se tiró a la pileta. ¿Con quién habló? ¿Con ustedes? No se…yo no estaba acá. Pero estamos bien, disfrutando mucho a Sara. No hago más que esperar el momento a la vuelta para poder abrazarla", había expresado el letrado hace unos días atrás.