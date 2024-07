Tini Stoessel contó que hará cuando se vea con De Paul en el casamiento de Oriana y Dybala

La historia de amor entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul terminó hace ya varios meses. En agosto de 2023 anunciaron sorpresivamente su separación luego de un año y medio juntos, y aunque desde entonces hubo muchos rumores de reconciliación nunca se terminó de confirmar. Este sábado se volverán a ver las caras en el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, por lo que la expectativa sobre lo pueda ocurrir en ese cruce es más que importante.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala protagonizarán en las próximas horas el casamiento del año. El evento se llevará a cabo en el Dok Haras de Exaltación de la Cruz y ante 300 personas, con presencia de familiares y el círculo íntimo de la feliz pareja.

Entre los que acudirán a la cita se encuentran varios jugadores de la Selección argentina campeona del mundo, donde la presencia de Rodrigo de Paul está confirmada. Por otro lado, en las últimas horas Tini Stoessel también confirmó su asistencia.

Este será un momento muy esperado y especial, ya que la expareja se volvería a encontrar tras casi doce meses de haber anunciado su separación. La historia de amor entre ellos se hizo pública a principios de 2022, y si bien todo indica que fue muy linda, con el tiempo dividieron sus caminos.

Los rumores de reconciliación siempre estuvieron, así como también potenciales nuevos y románticos vínculos que habrían tenido en estos meses. Lo que parece claro es que no hay conflicto entre ellos, e incluso hace unos meses el volante de la selección salió públicamente a felicitarla por su último disco, Un mechón de pelo.

Este viernes por la noche, Tini Stoessel regresó a la Argentina luego de haber pasado los últimos meses en México por cuestiones labores -estuvo grabando una mini serie- y las cámaras de LAM la interceptaron en el Aeropuerto de Ezeiza.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul vivieron una tierna historia de amor durante un año y medio.

“Estoy feliz de estar acá”, dijo la cantante. El notero Santiago Sposato le preguntó si iba a estar presente hoy en la boda de Oriana y Dybala, a lo que ella respondió: “Sí, vine para eso, para poder estar con Ori que me invitó, así que me organicé para poder estar. Justo terminé de filmar y me vine para Buenos Aires”.

El cronista de LAM le comentó que Rodrigo De Paul iba a estar presente, a lo que ella expresó: “Y supongo que sí...”, aunque cuando le advirtió que definitivamente había confirmado su presencia agregó: “Ah, okay, entonces sí, estará Rodri”. Tini y De Paul volverán a verse las caras este sábado en la boda de Oriana y Dybala.

Luego, cuando Marixa Balli le preguntó si estaba preparada para ese reencuentro con su expareja y cómo imagina que será, Tini Stoessel respondió: "Y, supongo que nos saludaremos, hace mucho tiempo que no nos vemos".