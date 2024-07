Revelan quién es la novia de Gabriela Sabatini y si irá o no al casamiento

Oriana Sabatini y Paulo Dybala celebrarán su espada y soñada boda en las próximas horas, y uno de los temas de fondo que se ha estado tocando desde hace meses es la presencia o no de Gabriela Sabatini. Todo esto tiene que ver con la relación que hoy la extenista tiene con la familia, y donde su novia tendría una fuerte incidencia en su marcada ausencia de la boda.

¿Qué pasó? Después de varios idas y vueltas, por estas horas se confirmó finalmente que Gabriela Sabatini no estará presente en el casamiento de su sobrina. Una ausencia la cual dejará muchos comentarios en los próximos días, que envuelve un clima tenso en el plano familiar.

Por estos días, Catherine Fulop dio una nota para LAM y aclaró que con Gaby, la hermana de su marido Ova Sabatini, está todo bien. Sin embargo, admitió que no tienen relación y que no se hablan. Esto generó un manto de suspenso sobre la participación de la gloria del tenis dentro de la boda.

La madre de Oriana explicó que a Gaby ni siquiera le gusta que ellos compartan en redes fotos con ella. En este contexto, muchos se preguntan qué es de la vida de la deportista, teniendo en cuenta que desde hace años está en pareja con Luján Grisolia.

La pareja de exatleta es licenciada en marketing. Forma parte de una empresa internacional, por lo cual viaja mucho por trabajo alrededor del mundo. Eso hace que constantemente estén acompañándose, además de las presencias que la famosa tiene como leyenda en diferentes eventos exclusivos del mundo deportivo.

Gabriela Sabatini se retiró del tenis en 1996. Siempre fue reservada acerca de su intimidad, aunque se dice que su pareja fue una de las razones por las que abandonó el deporte con tan solo 26 años. Lo cierto es que, a todo esto se agrega la información de Luis Ventura, que aseguró que no existe una buena relación de la familia con la mujer.

Quién es la novia de Gabriela Sabatini.

"Esa relación no siempre fue bien vista de puertas para dentro, no todo el mundo aceptaba el vínculo", contó el panelista de A la tarde, que agregó: "No se por qué sucedía esto, si es por temperamento, por incompatibilidad de caracteres, llámenlo como ustedes quieran. El tema que cuando llegaba Gabriela con su novia, había como silencios, había distanciamientos".

Estas diferencias habrían sido uno de los detonantes por los cuales Gabriela Sabatini pegará el faltazo a la boda de su sobrina Oriana y Paulo Dybala. A menos que esto cambie a último momento, la tensión reinante parecería no aflojar de cara a un evento tan importante para la familia.