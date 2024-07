La fuerte advertencia del círculo íntimo de Wanda Nara para que se aleje de L-Gante

Hace unos días, Wanda Nara anunció la separación de Mauro Icardi, lo que inmediatamente disparó nuevamente rumores de posible romance con L-Gante, con quien ya habían circulado comentarios en su momento a raíz de una producción que compartieron.



Ahora, en las últimas horas, se conoció la fuerte advertencia que la gente más cercana a Wanda Nara le hizo con respecto al cantante de cumbia 420. Al parecer, nadie del círculo íntimo quiere que esa relación se concrete.

Wanda Nara y L-Gante.



En ese contexto, en sus historias de Instagram, Kenny Palacios compartió un mensaje que le envió un seguidor, en el que le sugería que L-Gante no era una buena influencia para Wanda Nara. Lo más sorprende fue la respuesta del amigo de la mediática.



“Decile a Wanda que no sea amiga de L-Gante. Es malo con ella. Tiene cero códigos”, le escribió un usuario de Instagram a Kenny Palacios, quien reveló luego la interna hasta ahora desconocida. “Ya se lo dijimos muchas veces. Ella es muy buena, lo ayudó mucho”, contó.



No obstante, eso no fue todo, sino que también agregó una frase que dejó a muchas más dudas que certezas. “Hay gente que no tiene códigos y ni la quiere de verdad”, expresó Kenny Palacios, uno de los mejores amigos de Wanda Nara.

Kenny Palacios y Wanda Nara.



Hace unas semanas, L-Gante había expresado su descontento con Wanda Nara, luego de que ella aclarara que no había ninguna relación amorosa entre ellos, que solamente eran amigos. Esto, al parecer, no le gustó nada al cantante.



“No hay nada que aclarar. Es amigo y se dijeron muchas mentiras. Trabajamos con la misma empresa de música. Y siempre tengo la mejor con sus novias”, aseguró Wanda Nara, despejando cualquier tipo de rumor.