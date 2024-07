Camila Deniz arremetió contra su familia luego de alcanzar un logro en Cuestión de Peso

Una de las participantes más queridas por el público de Cuestión de Peso es Camila Deniz, “Camilota”, para sus fans. Ella es la hermana del ex Gran Hermano Thiago Medina. De hecho, se hizo conocida cuando él estaba en el reality de Telefe.



Ahora ella está haciendo su propio camino en los medios y tiene muchísimo apoyo por parte de los televidentes del programa que conduce Mario Massaccesi en la pantalla de Canal 13. Allí, en los últimos días se conoció un gran logro para Camila Deniz.



En lo que fue un emotivo momento al aire, Camilota no pudo contener las lágrimas al enterarse de que había bajado 30 centímetros de cintura desde que participa de Cuestión de Peso. Sin embargo, sorprendió al lanzarle un fuerte reproche a su familia.



“Quiero que lo vean. Varios talles menos. Por favor, porque eso es el resultado del trabajo que hacen acá, claro. Por eso vale el sacrificio, el madrugón, los enojos, el cuidarse, el preguntar, el escucharse”, valoró el conductor del programa.



“Veo los logros y cada uno de ustedes deja de hacer muchas cosas para atendernos a nosotros. La verdad que ver eso es un logro porque pensé que nunca iba a poder bajar. Es un montón para mí, es muchísimo”, expresó Camila Deniz.

Mario Massaccesi celebró el logro de Camila Deniz. Foto: captura de TV.



Si bien dejó en claro que hay cuestiones que no la tienen del todo contenta puertas para adentro en su familia, Camilota evitó entrar en detalles, pero sí contó cómo fue una charla que tuvo al respecto con la terapeuta del programa.



“Hoy hablaba con la psicóloga, que yo estoy sola en este tratamiento. No tengo el apoyo de mi familia. Quizás, a veces, yo hice muchas cosas por mucha gente y hoy estoy realmente sola. Le decía que, a veces, no hay familia, sino que hay amigos que me están dando una mano”, confesó.