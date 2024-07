La lapidaria reacción de los oyentes de Jorge Lanata al debut de Augusto Tartúfoli como reemplazo de Marina Calabró

Tras nueve años de labor, el viernes pasado Marina Calabró se despidió del programa radial de Jorge Lanata por una decisión estrictamente profesional, y este lunes Augusto "Tartu" Tartúfoli comenzó la ardua tarea de reemplazar a su colega en la columna de espectáculos del ciclo de Radio Mitre; y la reacción de los oyentes fue lapidaria.

En su primera aparición como integrante estable de Lanata sin filtro, este lunes Tartúfoli se despegó de las secciones habituales que manejaba Calabró, y aportó información sobre la reprogramación de fecha de los Premios Martín Fierro Digital, y también barajó posibles nombres para la conducción de Cocineros Argentinos, que regresará próximamente a la televisión a través de la pantalla de canal América.

Sin embargo, la respuesta de los seguidores del exitoso envío de Jorge Lanata al desempeño de Augusto Tartúfoli quedó inmersa en un mar de críticas, y en las redes sociales los oyentes clamaron por el regreso de Marina Calabró.

De hecho, entre la mayoría de los comentarios del video que Radio Mitre subió a su canal de YouTube con el estreno de la columna de Tartúfoli en Lanata sin filtro, se pueden leer los más variados dardos en contra del comunicador, y una encendida defensa hacia Calabró. "Nooooooooo. Volvé Marina!!!!!!!!!!!", "Tartu: debut y despedida", "Poca info... Marina no se compara", "Aguante Marina", "No va más esta columna, ahora Barbano hace comedia con Tarto... fatal fatal", "Sin Marina no es igual. De hecho no escucharé mas el programa", "No gustó, te falta mucho", "No le llega ni a los talones a Marina, no lo voy a escuchar más. No le voy a dar vistas".; fueron algunos de los tajantes mensajes que recibió el flamante integrante.

Marina Calabró cosechó un importante volumen de admiradores de su columna en Lanata sin filtro. Foto: Captura de video Radio Mitre.

De todas formas, algunos le desearon éxitos a Augusto Tartúfoli y señalaron que el equipo de Jorge Lanata lo trató con más consideración que a Marina Calabró. "Me encanta Tartu", "Chau al pasado y hola a lo nuevo. Éxitos Tartu", "Me encanta Tartu, aguante", "Como le reman a Tartu, Garcia nunca miró a Marina", "Están totalmente distendidos. No se la bancaban a Marina", "Me encanta Tartu mucho mas divertido que Marina. Se toma el chimento de la farandula como lo que realmente es: una payasada"; fueron los mensajes de apoyo que recibió el columnista de espectáculos.