La cruda confesión de Julieta Ortega sobre su cuerpo

En las últimas horas, Julieta Ortega sorprendió a todos con una impactante confesión sobre la transformación que experimentó su cuerpo y sobre cómo lo fue asimilando ella misma, explicando qué relación tenía con su estado de ánimo.



“Me miro al espejo y siempre podría ser más linda, más joven, más alta o más flaca. Podría ser como la chica joven que sale bien de todos los ángulos posibles. A mí me impacta la belleza femenina”, comentó la actriz.

Julieta Ortega hizo una fuerte confesión sobre su cuerpo. Foto: @petitjotao.



“Yo sólo estuve contenta con mi cuerpo cuando pesaba 43 kilos porque estaba demasiado triste después del final de una relación”, agregó Julieta Ortega en el streaming de Las Pibas Dicen, que comparte con Paula Dutil, Rosario Ortega y Fernanda Cohen.



Asimismo, más allá de aquella época compleja, Julieta Ortega aclaró cómo se siente en la actualidad. “Ahora tengo 52 años y las chances de ser hermosa por completo están cada vez más lejos. Hago todo lo que está a mi alcance para ganar tiempo o perderlo”, aseguró.



En ese sentido, la reconocida actriz compartió una reflexión con sus compañeras del ciclo de streaming y también con la audiencia, a sabiendas de que tranquilamente alguien podría estar pasando por lo mismo.

“Me miro en el espejo de mi baño, de mi camarín, en los videos o en mis miles de fotos de redes sociales. Me puedo ver linda u horrible. Hoy nadie sale sin retoques en las redes sociales”, explicó Julieta Ortega.



Por último, le quitó dramatismo a esos retoques que hoy son tan habituales. “¿Cómo no me voy a retocar yo con los defectos que tengo? ¿Por qué me hago esto? Es una mirada que seguramente heredé de una mamá que es muy bella y estricta consigo misma”, cerró.