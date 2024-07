Escándalo con la esposa del abogado que vinculan con Cinthia Fernández: "Son dos..."

La vida sentimental de Cinthia Fernández volvió a ser noticia en los últimos días tras ser relacionada con su abogado Roberto Castillo. En este contexto de rumores, apareció la esposa del letrado, quien apuntó contra ambos y confirmó el romance.

"Hace tiempo que no veo sus publicaciones porque Cinthia me bloqueó. Nunca pude ver el famoso video del champagne en donde ‘la señora’ estaba en top en su casa. Muy prolijo de parte del abogado que manejaba el champagne", aseguró Daniela Vera Fontana en un mensaje que le envió a Luis Ventura en A la Tarde (América TV).

Cinthia Fernández junto a su abogado Roberto Castillo.

"Hace un mes que terminamos. Nos separamos hace exactamente un mes. No puede mentir con eso Roberto Castillo, salvo de que tenga miedo de que lo haya visto antes", agregó picante la mujer.

Acto seguido, Ventura comentó. “Daniela Vera le preguntó si era verdad que salía con Cinthia Fernández y él le dijo que sí. ¡Se lo confirmó!”, aseguró el periodista y continuó reproduciendo las palabras de Daniela. "Son dos sinvergüenzas. Ese 25 de mayo estuvo en el acto del colegio de su hija, después de eso hubo una pequeña discusión de pareja y, sin justificativo, él decidió irse", agregó, molesta.

Roberto Castillo y su pareja Daniela Vera Fontana.

"¿Por qué Cinthia me bloqueó en las redes sociales? Yo en ese momento era la mujer de su abogado. Bastante chiquilina y culo sucio", señaló.

"Yo confiaba en mi marido. A parte él me había mirado a los ojos cuando empezaron los rumores con Cinthia y me dijo que ella no era su tipo de mujer. Ella necesita cámara para vivir y él aprovecha la cámara", aseguró.