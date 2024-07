Damián Betular reveló cómo será la torta de la boda de Oriana Sabatini y Dybala

En apenas unos días, más precisamente el sábado 20 de julio, Oriana Sabatini contraerá matrimonio con el futbolista campeón del mundo, Paulo Dybala. Y el encargado de hacer la torta de bodas será nada menos que el prestigioso Damián Betular.

El prestigioso chef, especialista en pastelería, reveló algunos detalles de lo que será su trabajo, elegido por la pareja para agasajar a los más de 300 invitados que se darán cita en el Dok Harás de Pilar, provincia de Buenos Aires.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se casarán el 20 de julio

Lejos de apuntar a una torta demasiado impactante, aprovechando que uno de los mejores pasteleros del país está detrás del trabajo, Damián Betular contó que la misma no tiene mucho detalle. "Para mí la particularidad que tiene es que no tiene tanto detalle" confesó el juez de Master Chef Argentina y Bake Off.

"Es algo muy clásico que querían los dos, y como es sorpresa para ellos no lo estamos contando mucho" continuó en la entrevista. "La verdad que un placer poder hacerle la torta a Ori y a Paulo. Yo le tengo mucho cariño a toda la familia de Oriana, así que es un placer y un honor. Estás en un momento muy importante de la vida, así que está bueno" completó el chef.

Betular, el encargado de la torta de bodas

En cuanto a la boda, fue organizada por Claudia Villafañe, otra figura de Master Chef, en la versión Celebrity. Además, contará con la presencia de varios jugadores de la Selección Argentina que viene de ganar la Copa América 2024, como Ángel Di María, Enzo Fernández, Cuti Romero, Leandro Paredes y Giovanni Lo Celso. Disfrutarán entonces el fino pero clásico trabajo del maestro Damián Betular.