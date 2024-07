Anamá Ferreira rompió el silencio tras bajarse del programa de Jey Mammon a una semana de su debut en televisión

Este miércoles en Los Ángeles de la Mañana (LAM), se conoció la noticia de que Anamá Ferreira renunció al nuevo programa de Jey Mammon emitido por Net TV. El ciclo del humorista se estrenó en la pantalla chica el pasado miércoles 10 de julio y en sólo una semana se ha tenido que enfrentar a un bajo rating; un cambio de horario, y de nombre; y la baja de la modelo.

Después de que se revelara la renuncia de la exmodelo, Ferreira rompió el silencio. Santiago Sposato le consultó a Anamá sobre la decisión que tomó con el ciclo.

Anamá dejó el programa de Jey Mammon. Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

"Renuncié porque no tenía nada que hacer ahí en definitiva. Con Jey habíamos hablado de hacer la parte de humor", contó la actriz.

"Siempre tuve buen feeling con él, pero en el programa no hay tiempo para todo, dura una hora. La idea era grabar la parte del humor y pasarla, pero vi que no daba el programa para eso. Lo hablé con Jey y me dijo que era una pena, pero bueno...", explicó la exmodelo.

"Yo había avisado que podía estar este mes nada más, porque después se me iba a complicar por otros proyectos en Net. No estoy mal con Jey. Él quiso retenerme, pero yo no quise porque no daba por el estilo de programa. No encontré mi lugar dentro de ese formato, entonces para estar ahí sentada esperando para entrar... no, me retiro", comentó Anamá Ferreira al programa de América TV.