Furia se peleó con Gastón Trezeguet y dijo que hubo fraude en Gran Hermano

En un vivo de TikTok, la ex participante de Gran Hermano, Furia Scaglione, increpó al también ex participante y hoy panelista Gastón Trezeguet, a raíz de un supuesto fraude que le impidió a la joven quedarse con esta última edición del reality.

Ambas personalidades son reconocidas por su estilo de juego, y comparten no sólo ser figuras que sobresalieron en las distintas participaciones en Gran Hermano, sino que se quedaron sin el premio a pesar de ser de los favoritos. Fue justamente en ese punto donde comenzó a escalar de tono la conversación.

Gastón es ex jugador y panelista de Gran Hermano

"Hacete el b... nada más, pero bueno" empezó Furia, que luego continuó diciendo "Me parece que tendrías que haber ganado. Yo salí primera y me pusieron sexta porque tienen ego, y vos saliste primero y te pusieron cuarto, y agachaste la cabeza simplemente por laburo, cosa que yo no haría" disparó.

Gastón Trezeguet intentó comprender lo que decía ella, y sin subir el tono le consultó "¿Vos decís que vos ganaste y te bajaron a propósito?" y recibió la respuesta contundente. "Sí, es fraude, todo el mundo lo sabe, no te hagas el p..." y sostuvo que él lo debería saber porque "trabaja ahí adentro".

El panelista no sabía que responder ante la acusación de Furia, y aunque tampoco llegó a negarla, apenas alcanzó a decir que él ni siquiera podría saberlo. Antes de abandonar el vivo, Scaglione cerró diciendo "Seguí siendo careta, está todo bien".

Luego, en solitario, Gastón Trezeguet tuvo un momento de descargo en donde dijo que "Está mal esta chica. Le acabo de ofrecer trabajo y se enoja conmigo" y que aclaró que él "no pelea" ni se enojó con ella, pero que tampoco quiere dejarse "boludear". "No me voy a poner a discutir" cerró el tema.