Escándalo en el programa Jey Mammon: una importante figura renunció al ciclo "muy enojada"

Jey Mammon volvió a la televisión después de ausentarse de los medios por más de un año, pero parece que se levantó con el pie izquierdo por todas las polémicas de su nuevo programa.

El pasado miércoles, el actor debutó en Net TV con Las tardes de Jey y los primeros invitados al ciclo fueron Palito Ortega y Evangelina Zalazar. El estreno resultó un fracaso para el canal ya que marcó 0,1 puntos de rating.

Jey Mammon volvió a la pantalla chica el pasado miércoles 10 de julio. Créditos: captura de pantalla Youtube Net TV.

Por otro lado, este lunes el programa cambió su horario y nombre debido a que el humorista "está complicado de horas porque viene de la radio", según informó Agus Rey en X. Ahora, la nueva propuesta de Net TV se llama Las noches de Jey.

El programa se encuentra en problemas y no sólo por el rating. En Socios del Espectáculo, Adrián Pallares contó que al conductor se le está haciendo muy difícil conseguir invitados para el ciclo: "Lo tuvo como invitado a Luis Ventura, y lo fuimos a buscar porque aparentemente anda invitando gente Jey, y no le estarían contestando. Nos pasa a todos, pero parece que a él un poco más fuerte".

Anamá Ferreira renunció al programa del humorista. Créditos: captura de pantalla Youtube Netv TV.

Y ahora hay una nueva polémica en Las noches de Jey. Y es que una figura importante del programa decidió renunciar. Se trata de la modelo Anamá Ferreira, quien acompañaba a Jey Mammon desde el primer día con esta propuesta.

Fue Pepe Ochoa quien contó la noticia en Los Ángeles de la Mañana (LAM). El panelista reveló que Ferreira no estaba a gusto con el rol que le habían dado en el ciclo.

Según Pepe Ochoa, la modelo "se fue bastante enojada". Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

"Se fue bastante enojada con la producción porque le habían propuesto ser parte del programa durante toda la hora e involucrarse todo el tiempo con Jey", comentó Ochoa.

"Ella se sintió destratada porque la trataban de 'susano' y no le gustaba como enfocaban el tema del humor, en algún punto sentía que la ponían más de payaso que de humorista, que para lo que fue convocada", explicó Pepe.

Esto fue lo que contó Pepe Ochoa en LAM sobre la renuncia de Anamá Ferreira al programa de Jey Mammon en Net TV

Y sumó: "Renunció porque no quería estar más en ese lugar. Cuando pasan a la noche, a Anamá la querían seguir teniendo, pero ella dijo que bajo ningún punto de vista porque no le servía. Esto en el entorno cayó mal, no les gustó la renuncia. Anamá sentía que iba a tener una participación más grande".