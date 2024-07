Alejandro Lerner recibirá un histórico reconocimiento en los premios Grammy Latino 2024

La Academia Latina de la Grabación anunció las figuras que recibirán un reconocimiento especial durante el marco del 25º aniversario de los premios Grammy Latino. Entre los que recibirán un premio a la excelencia musical se encuentra el argentino, Alejandro Lerner, en tanto que también serán reconocidos Albita, Lolita Flores, Los Ángeles Azules, Draco Rosa y Lulu Santos.

El galardón es un reconocimiento destinado a los intérpretes que hicieron contribuciones creativas en la música latina y sus comunidades. La entrega de los premios se llevará a cabo durante un evento privado que tendrá lugar el domingo 10 de noviembre de 2024 en Miami.

Tras conocerse la noticia, Lerner expresó: "Estoy profundamente emocionado y agradecido por recibir esta distinción, que quizás es la más importante en toda mi carrera. Agradezco profundamente a la Academia y a todos los colegas que han confiado en mi y con los que hemos compartido la vida y nos hemos nutrido cada vez con cada colaboración".

"Sobre todo, agradezco a Dios, a mi familia y al público, que me ha acompañado desde siempre y que me permite formar parte de sus vidas a través de mis canciones. Este maravilloso reconocimiento me honra y me empuja a ir por más. Gracias", reflexionó para finalizar.

Por su parte, Manuel Abud, CEO de la Academia, hizo público su alegría al honrar a estas icónicas figuras: "Es con inmenso orgullo que honramos a estas grandes leyendas que continúan redefiniendo nuestra rica herencia musical, y estamos muy entusiasmados con la oportunidad de celebrar sus carreras este noviembre en el marco del 25º aniversario del Latin Grammy".

Al referirse a Lerner, destacaron: "Colaboró con las grandes leyendas del rock argentino durante la década de los setenta”, y sobre su debut como solista en 1982 explicaron: “Exhibió las cualidades que cautivarían a millones de fanáticos: una musicalidad reveladora, una honestidad a flor de piel en las letras, y su talento para evocar climas crepusculares".