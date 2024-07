Tras el escándalo, Fantino quiere echar a Sergio "Tronco" Figliuolo y él dice que no puede hacerlo

El canal de streaming en el que Alejandro Fantino tiene su programa actual, Neura, se vio envuelto en un escándalo tras la viralización de un fragmento del programa conducido por Sergio "Tronco" Figliuolo, en el que un oyente realizaba un "chiste" que ironizaba sobre la pedofilia y se burlaba del cáncer infantil.

El histórico conductor de la televisión argentina es también uno de los dueños del canal de streaming, por donde han pasado importantes figuras de la política actual, incluido el actual Presidente de la Nación, Javier Milei. Por ello, tras la lógica indignación que causó la falta de reacción por parte de quienes se encontraban en el programa, e incluso que hayan pasado el audio en vivo, Alejandro Fantino se expresó en Multiverso, su programa.

"Tronco" dice que Alejandro Fantino no puede echarlo

"Yo no tengo ningún tipo de injerencia sobre ese contenido que Tronco lleva adelante con su equipo" empezó su descargo. A su vez, anunció que llevará adelante acciones legales contra quienes lo nombraron por el incidente. "Me sentí difamado por un montón de gente y voy a iniciar acciones legales. No tuve nada que ver con este hecho aberrante, repudiable y asqueroso".

En cuanto a las medidas a tomar, destacó que "la persona responsable de que haya salido al aire sin chequear ya no pertenece a esta empresa" en relación al operador y productor que no filtraron el mensaje. Y si bien se interpretó como que el despido incluiría a su compañero y conductor de "Neura Delayed Knight", el propio Figliuolo fijó su postura.

"Soy accionista del 25% de Neura (mismo porcentaje que Fantino) así que no puede echarme" se atajó. Sin embargó, sí aclaró que "mi programa no lo voy a hacer más" pero que seguirá ligado de otra manera a lo que suceda en un canal de streaming que continúa siendo un lugar donde importantes figuras de la coyuntura eligen para volcar sus opiniones.