Quiénes serán los jurados de Bake Off en su nueva temporada

Falta cada vez menos para la vuelta de Bake Off a la pantalla de Telefe, que tendrá a Wanda Nara como conductora. En las últimas horas, Maru Botana confirmó quiénes estarán conformando el jurado.



En una charla con Intrusos, la reconocida chef sorprendió al confirmar a un integrante que hasta unas semanas estaba afuera del ciclo culinario. “Bake Off vuelve en septiembre, también vuelve Susana. Ya está todo confirmado. Atención porque Maru (Botana), que ya está adentro, confirmó otro jurado. Y es una sorpresa”, contó Pampito.



Ante la pregunta sobre qué pensaba de la polémica por quién sería la conductora de Bake Off, si Paula Chaves o Wanda Nara, Maru Botana evitó meterse en eso. “Estoy súper feliz”, declaró la experimentada chef.



“Yo estoy en la parte copada. Estoy muy contenta y con muchas ganas de empezar”, remarcó luego Maru Botana. “Estamos muy felices. Me llegó que ella está muy feliz y yo también”, dijo en referencia a Wanda Nara.



“Se habló mucho de los que se quedaron afuera, como Christophe…”, le dijo el cronista, pero Maru Botana lo interrumpió para corregirlo con un dato sorpresa. “Está Christophe, está”, aclaró, en lo que fue una verdadera bomba, porque nadie esperaba el cambio de planes.



En cuanto a todo lo que se comentó en el último tiempo sobre los nombres de quiénes estarían y quiénes se quedaban afuera, la chef volvió a evitar las polémicas. “Me invitaron a participar. Me dio mucha alegría, pero no sé más nada”, sostuvo.

Damián Betular será uno de los jurados de Bake Off.



“¿Pamela Villar no va a estar?”, le preguntó el cronista de Intrusos. “No quiero meter la pata. Estoy en la parte de cerrar lo mío. Estoy contenta porque me convocaron y ya está”, volvió a responder Maru Botana.



Por último, en cuanto a qué se espera del jurado para esta edición de Bake Off, comentó: “Me gusta el papel de buena. De esto, cada uno aprende. Está buenísimo aprender de estos realities que son tan divertidos y tienen la re buena energía”.