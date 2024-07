La polémica decisión que tomó Radio 10 con Ana Maccaroni tras denunciar a Pablo Duggan por maltrato laboral

Hace pocos días, Ana Maccaroni publicó un hilo en X (@anitamaccaroni), revelando el calvario que vivió con Pablo Duggan en Radio 10. "Me hizo sentir tan culpable que caí en depresión", es una de las fuertes frases que expresa Maccaroni en el posteo.

La situación retumbó en los medios de comunicación y la productora radial habló en Los Ángeles de la Mañana (LAM): "Le decía que no me podía tratar así, yo me iba llorando a mi casa. Me acuerdo que mi hijo me estaba esperando y me encerraba en la habitación a llorar. Ahí fue cuando tuiteé y al otro día ya tenía a Recursos Humanos encima y el cambio de horario de la radio", contó Ana en el ciclo de espectáculos.

El hilo en X que publicó Ana exponiendo la actitud de Duggan. Créditos: captura de pantalla X @anitamaccaroni.

Tras las declaraciones de la locutora en la red social, y la denuncia que le hizo a Duggan, Radio 10 tomó una drástica decisión con el futuro de Maccaroni. Este martes a la noche, la productora reveló que fue desvinculada del medio: "Por no bajar mis tuits y demandar a @Pabloduggan me acaban de echar de Radio 10".

Maccaroni contó este martes que la echaron de Radio 10 por la denuncia a Pablo Duggan. Créditos: captura de pantalla X @anitamaccaroni.

Minutos después, Ana se comunicó con Yanina Latorre, que se encuentra reemplazando momentáneamente a Ángel de Brito, y contó cómo se enteró de su desvinculación con la radio: "El coordinador de la radio me llamó para decirme que no me presente hoy porque la empresa determinó hacerme a un lado. Yo pregunté cuál era el motivo y me dijeron que no sabían, pero que no me presente porque me iba a encontrar en la puerta con un comunicado para que no pudiese entrar. Pero mis abogados me dijeron que me presente igual".

La locutora dio detalles en LAM sobre su desvinculación del medio. Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

Más adelante, la "angelita" le consultó por la denuncia que le hizo a Pablo Duggan. "Yo lo denuncié públicamente el año pasado, pero no judicialmente porque no estaba preparada y, por supuesto no sabía cómo defenderme. Me llamaron mil veces y me ofrecieron dinero para que me vaya. Me ofrecieron cinco millones de pesos. No les voy a regalar 17 años de trabajo gratis por cinco millones de pesos", contestó la locutora.

Esto fue lo que contó Ana Maccaroni en LAM este martes

Muy indignada, Yanina dijo: "Es de locos, estamos hablando de 17 años de antigüedad y donde vos sos la víctima y la persona que estás afectada por el maltrato laboral del conductor del programa donde trabajas"