El problema de salud por el que Ángel de Brito se bajó de LAM

Ángel de Brito descolocó al público de LAM el lunes 15 de julio al ausentarse en su programa, a pesar de que momentos antes se había ocupado de avisar en sus redes que andaba con poca voz y que su panel de angelitas se haría cargo de la conducción, como sucede cada vez que se toma vacaciones.

El conductor tampoco estuvo en Ángel Responde, su ciclo en el canal Bondi Live. Finalmente, las dudas quedaron despejadas cuando la figura de América TV publicó un mensaje en su grupo de difusión de Instagram en el que precisó el cuadro de salud que lo aqueja desde hace unos días.

El primer anuncio de Ángel de Brito sobre su salud.

“Diagnóstico: estado gripal, faringitis. Me mandaron a hisopar estreptococo”, contó Ángel de Brito a sus seguidores con quienes mantiene un fluido ida y vuelta en redes. Además, explicó las recomendaciones que le indicaron los profesionales: “Reposo. Hablar lo menos posible. Paracetamol. Sin antibióticos”.

Más tarde, luego de someterse a los estudios, Angelito sumó nuevos detalles sobre su cuadro y descartó enfermedades: “Me hisopé. COVID negativo, estreptococo negativo”. Cabe recordar que Yanina Latorre fue la encargada de comentar al aire lo que le sucedía a su amigo, con quien comparten espacio de trabajo en el canal de streaming.

Ángel dio precisiones en su grupo de difusión de Instagram sobre el diagnóstico que le dieron.

“Ángel no está. Hoy a la mañana estuve con él en Bondi, hicimos un pase y no se sentía bien. Me dijo: ‘Mirá si no llego a esta noche’. Creí que me estaba cargando, pero no. Fue al médico cuando terminó el programa, porque le costó hacerlo, y se quedó sin voz. No sabemos cuándo le retorna”, informó Yanina el lunes en LAM.

"A mí en este momento me duele la cabeza. Compartimos mate. Me duele la garganta, la cabeza y la panza. Igual hizo mucho frío", agregó la panelista estrella del programa, alarmada por posibles contagios.

Ángel de Brito cruzó a La Negra Vernaci en X

Días atrás, Ángel de Brito cuestionó con dureza a La Negra Vernaci por su polémico comentario sobre el anuncio enigmático que hizo Victoria "Juariu" Braier sobre su embarazo en Cortá por Lozano (Telefe). Tras el exabrupto de la conductora, Ángel la cruzó con un duro mensaje.

"Yo entiendo que esté embarazada, pero ¿tanto? ¡Es un embarazo!. Sé que le han pasado cosas a Juariu, pobrecita, que tuvo cáncer hace un tiempo largo, lo contó, la queremos, es una mina hermosa. Pero, ¿en serio?", comenzó La Negra. Ángel de Brito fulminó a Elizabeth Vernaci en X.

Luego, la locutora redobló: "¿Están todas gagá?, o todas tienen ganas de embarazarse. O también les pasa como a las Las Brujas de Eastwick, que le pasaba a una y le pasaba a todas. ¡Dale! No podés ponerte tan histérica. Es un embarazo…".

Y De Brito, que en más de una oportunidad ha expresado sus desacuerdos con La Negra Vernaci, sentenció desde Twitter: "Qué mujer resentida con la vida (de otras) tenés que ser para burlarte del embarazo de Juariu y la felicidad de sus compañeros".