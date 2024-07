Pampito reveló el escándalo en el que cayeron varios famosos: "Como van a promocionar eso que es..."

En el programa de espectáculos Intrusos, conducido por Florencia De La V, los periodistas hablaban de L-Gante, quién está en el ojo de la tormenta por su vínculo musical con la China Suarez y la relación amorosa con Wanda Nara.

“Ahora Elián recibió otra denuncia más, que tiene que ver con el tema de la promoción de las apuestas ilegales”, aseguró Pablo Layus. Ese fue el puntapié para que el panelista oriundo de la provincia de La Pampa explotara y comenzara su descargo.

Pampito revela el negocio de los famosos

“Bueno, los de ‘Gran Hermano’, todos. Es que, realmente, les juro que no puedo creer cómo aceptaban promocionar ese tipo de cosas”, inició diciendo el periodista. Las apuestas ilegales vienen, hace un tiempo, invadiendo las redes sociales pero esta práctica creció de manera exponencial debido al aislamiento obligatorio en la pandemia.

Instagram es la principal red social en donde se pueden ver las publicidades. El modus operandi es siempre el mismo, los famosos suben historias explicando que ellos juegan y que es muy simple hacerlo, pero sobre todo es sencillo ganar, y no falta el screenshot del mensaje de un “seguidor” agradeciendo haber jugado a través del link “ganador”.

Pampito cuenta todo sobre las publicidades fraudulentas de los famosos

Pampito sostuvo que: “A mí me llamaron un montón de veces y me ofrecían quinientos dólares, yo que no tengo tantos seguidores, pero obvio que les dije que no ¿Cómo van a promocionar juegos online que no se sabe ni de dónde es ni de dónde viene?”.

“Hay algunos que sí son legales.También en el fútbol publicitan casas de apuestas. Pero imagínense los ilegales, que no tenían ningún tipo de control y se promocionaban, principalmente, por las redes sociales”, explicó el panelista.

Florencia De La Ve apoyó las palabras de su compañero y preocupada afirmó: “Lo que pasa es que esto se convirtió en un problema grave”. Expertos aseguran que la ludopatía es una enfermedad que, debido al avance de las tecnologías, cada vez más niños ingresan en el círculo vicioso.

Es por eso que desde el gobierno de la ciudad se enviaron cartas documentos a distintos famosos e influencers por publicitar casinos ilegales, entre ellos se encuentran la actriz Florencia Peña, el periodista deportivo Flavio Azzaro y la polémica participante de GH, Furia.