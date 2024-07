Fuertes sospechas en torno a la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi

Wanda Nara volvió a estar en la agenda al anunciar que estaba separada de Mauro Icardi por enésima vez. Lo cierto es que las dudas sobre la veracidad de esta crisis terminal son más que las certezas, aunque ella asegure que su relación sentimental con el futbolista haya cumplido su ciclo.

Las sospechas de que todo este runrún de la separación se trata, una vez más, de una movida mediática de Wanda Nara para promocionar la nueva temporada de Bake Off, el último tema que lanzó desde Ibiza o, simplemente, volver a dar que hablar, no paran de crecer.

Wanda Nara asegura que está separada de Mauro Icardi, pero las dudas crecen. Instagram Wanda Nara.

Y Paula Varela, panelista de Socios del espectáculo (El Trece), es una de las periodistas que toman con pinzas cada una de las pistas que la empresaria va dejando en sus redes, como el tatuaje que se hizo en su brazo, la palabra “Lealtad”.

Consultada por Pronto en medio de un evento, Paula Varela opinó sobre el último escándalo en torno a la hermana de Zaira. Para ella, lo más probable es que sea una movida de prensa para calentar los motores en la previa del programa gastronómico de Telefe.

“Wanda es una caja de sorpresas. Mañana se amiga y todo esto fue para Bake Off, viste. Es así", lanzó Varela, convencida de que no hay separación real. En ese sentido, la periodista brindó un dato clave: “Hay gente que estuvo con ellos hace unos días y estaba todo bárbaro pero viste... qué sé yo".

La opinión de Yanina Latorre sobre la separación de Wanda Nara

Otra que no le cree nada a Wanda Nara es Yanina Latorre, quien desde su programa en El Observador opinó largo y tendido sobre el tema. "Están alimentando un quilombo entre Wanda, la China, L-Gante e Icardi. En este momento no hay pedido de divorcio, eso es mentira. Puede ser una pelea o no, yo creo que ella se envalentona cuando está acá en Buenos Aires y cada vez que vienen de vacaciones y él tiene que volverse a Turquía", arrancó.

Yanina Latorre opinó filosa sobre la crisis de Wanda Nara y Mauro Icardi.

Y Yanina agregó: "Ella cuando está acá en Argentina quiere ir al boliche y chapar un rato con L-Gante. No se puede estar casada, vivir en Turquía, ser millonaria, ser botinera, ser madre, amante de L-Gante y ser cantante".

En alusión a una foto que subió Mauro Icardi cocinando, la angelita relacionó esta situación con Bake Off, el programa que conducirá Wanda en unos meses. "No sé si están promocionando algo juntos, ya sería un delirio. Ella niega que sea una promoción para su nuevo tema".

"A mí me parece muy raro todo. No sé si es promoción o si realmente se están separando. Yo llegué a pensar que esto es un chivo. Esto es demencial. "Pero habría un nivel de producción del engaño que... es muy tóxico, pero podría ser", concluyó.