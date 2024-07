El picante mensaje de Sabrina Rojas dedicado Griselda Siciliani y Luciano Castro que generó polémica

Luciano Castro confirmó su romance con Griselda Siciliani. Pasado ya dos meses del anuncio, Sabrina Rojas lanzó un comentario muy picante en referencia a la pareja.

Todo comenzó luego que ambos compartieran en sus respectivas redes sociales fotos juntos. Esto generó una lluvia de comentarios y reacciones, con la ex pareja del actor sin pasar inadvertida.

En este contexto, la actriz se mostró filosa tras kas primeras fotos oficiales que se compartieron en las redes sociales. "Esta vez no es mi reality. Yo no tengo nada que ver. No hay nada que contar. Simplemente, son dos personas que se aman y lo cuentan en redes", comentó Sabrina.

"Parece que Griselda Siciliani, que nunca en todos estos años apareció con ningún novio, de repente al gordo (por Luciano Castro) lo muestra y lo declara", agregó.

"Me dijeron que él puso primero un te quiero y después puso un te amo. ¿Qué pasó? Se ve que se quedó corto. Igual me pareció un montón porque siempre la declaración de amor siempre fue del gordo hacia ella. Él es sensible, es así, enero y febrero ama a una, mayo, junio, julio ama a otra. Y él anda así por la vida, tiene mucho amor para dar. A veces les da a todas juntas", finalizó picante Sabrina.

Sin embargo, no satisfecha con sus declaraciones en televisión, continuó a pura ironía en las redes sociales. La actriz compartió un video que habla sobre la diferencia en cómo la soledad puede afectar a los hombres y a las mujeres.

Al video, le agregó un contundente mensaje. "Mejor sola que aguantando a un pelotudo. Igual el pelotudo siempre encuentra a alguien que lo aguante", disparó Rojas sin vueltas.