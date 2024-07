El dato sobre el show de Shakira en la Copa América que causó controversia: "Puso como condición que..."

El pasado domingo, se jugó la final de la Copa América entre la Selección Argentina y la Selección de Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos; y por primera vez se realizó un show en el entretiempo del campeonato.

Shakira fue la cantante invitada para realizar el espectáculo del mediotiempo. La presentación de la artista colombiana duró siete minutos y generó todo tipo de comentarios en las redes sociales por hacer playback y cantar, y además hablar, en inglés en medio de un estadio lleno de hinchas argentinos y colombianos.

Así fue el show de Shakira en el entretiempo de la Copa América

Luego del show de Shakira, este lunes en América Noticias, Daniel Ambrosino fue contundente con el espectáculo de entretiempo de la cantante: "Yo dije que el show de Shakira iba a ser desastroso y fue un papelón. Primero por el playback, que estaba absolutamente desfasado. Ese fue un negocio de Univisión con Conmebol, y también arrancó cantando en inglés".

Pero después, el periodista dio un detalle que causó controversia. "Ahora, hay otra cosa que los periodistas deportivos no se animan a decir, y para eso estoy yo", expresó el comunicador.

Colombia y Argentina se enfrentaron en la final de la Copa América 2024. Créditos: X @Argentina.

"Todo esto estuvo preparado para que la copa la gane Colombia. Aparte del playback, se notaba que estaba con un cierto desgano", contó Daniel.

Asimismo, el periodista sacó a la luz cuántos millones cobró Shakira por su breve espectáculo: "Cantó siete minutos y se llevó dos millones de dólares. Además era parcial que representara a uno de los finalistas, la tendrían que haber puesto con Bizarrap y era el equilibrio justo".

El show de la artista duró siete minutos. Créditos: captura de pantalla Instagram Shakira.

Y develó: "Además, hace una semana yo dije que Shakira puso como condición que si no estaba Colombia en la final, ella no cantaba. Esta información me llegó de Miami".