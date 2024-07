Marisa Mere, una vida atravesada por el arte

Marisa Mere es una artista argentina polifacética que se desarrolla principalmente como cantante, compositora y autora, bailarina, coreuta, guitarrista y arregladora además de actriz. Con una extensa trayectoria en la industria ha realizo un extenso recorrido, entre los que se destaca ser coach vocal de Fabiana Cantilo, y haber sido parte, como corista, de la histórica presentación de ella en el mítico Luna Park.

Marisa Mere, además, está trabajando y diagramando lo que será su show junto a su banda (Silvio Ottolini en batería, Gonzalo Jiménez en bajo, Darío Casciaro y Agustín Ferro en guitarras) en The Roxy Bar & Grill, el 18 de octubre a las 20.

Este show será la tercera parada de su “Mágica tour” en donde cantará temas de sus trabajos discográficos y algunos clásicos del rock y el pop. Esta presentación coincide con el día de su cumpleaños por lo que será un festejo doble que contará con invitados y artistas especiales.

Marisa, que trabajó con grandes figuras de la industria nacional e internacional como Miguel Zabaleta, Suéter, Marcelo Moura, Marilina Ross, Claudia Puyo, Celeste Carballo, Manuel Wirtz, Lali Esposito, Vilma Palma e Vampiros, Pimpinela, entre otros, dialogó mano a mano con MDZ y palpitó lo que será su próxima presentación.

"Será un show muy lindo, completo, porque yo también soy espectadora, o sea, a mí me gusta ser espectadora. Voy a ver teatro, voy a ver a músicos tocar y me gusta la cosa integral. Lo que pasa es que, bueno, soy independiente, entonces a veces hago lo que está dentro de mis posibilidades, pero ya subirme al escenario es mágico", cuenta Marisa.

- El Mágica Tour es por el nombre de tu último single, una canción muy interesante en cuanto a su letra...

- Vivir la vida con poco, tratar de elevarnos un poco más y de generarnos momentos lindos, momentos felices. Por supuesto que la vida tiene todo, en lo bueno y en lo malo, pero bueno, precisamente para compensar las cosas que uno tiene que superar o lo que uno tenga que transitar, tratás de buscar el lado positivo.

- Ustedes los artistas suelen decir que del desamor, de la nostalgia, de la tristeza nacen las mejores canciones...

- Yo en algún momento pensaba que había una cosa de eso, pero en realidad lo que nosotros hacemos, por lo menos lo que yo hago es transformar eso quizás malo en algo bueno. Reciclo con algo lindo que es una canción, que no solo te ayuda a hacer catarsis sino que alguien que está en un momento muy triste puede encontrar el significado de eso en una canción. Es tan lindo poder acompañar la vida y los momentos con música.

- ¿Cómo ha sido tu recorrido en la vida musical?

- De muy chica el folklore en mi casa era como moneda corriente, porque tengo una familia muy musical y nos juntábamos a guitarrear. Es algo como que vino, una cosa medio nata, medio natural. Después yo fui descubriendo, por mi papá a muchos artistas como Julio Sosa, Mercedes Sosa, Los Beatles, Abba, Queen y también por mía Génesis y Charly García. Cuando escuché a Charly se me abrió un universo nuevo, aunque en ese momento yo estudiaba danzas, no sabía que quería ser música. A Fabi también la escuchaba y me acuerdo verla en un programa y pensar qué groso estar con una banda ahí rockeando.

- ¿Y costó siendo mujer en los 90 entrar en la industria?

- Yo nunca sentí la cosa de porque sos mujer. Yo creo que es difícil en la vida ir por tus sueños, por lo que deseas, seas hombre o mujer, no creo que haya diferencia en eso, ni siquiera la hago a la diferencia. Nosotras éramos tres mujeres (con su banda Foxy Ladies), salíamos a tocar y hacíamos música disco y soul, no hacíamos rock, pero de esa manera yo conocí a muchos músicos que nos venían a ver. Así la conocimos a Fabi y a Andrés Calamaro, porque éramos coristas de Miguel Zabaleta y ellos venían de invitados.

- ¿Cómo se afianzó la relación con Cantilo y empezaste a ser su coach vocal?

- Cuando Fabi venía a cantar con Barry Blanco, al poco tiempo graba "¿De qué se ríen?" y el productor, Ulises Butrón, me llama para grabar coros. Entonces ahí fui a hacerle coros a Fabi, que grabamos en ese momento, en lo que era Circo Beat, el estudio de Fito, y hago coros en la canción que le da nombre al disco y en Júpiter, que tiene un vídeo en el cual también participo. Mientras estábamos ahí me dijo que le dé clases de danza y ahí nos conocimos más profundamente. Nos dejamos de ver por un tiempo y a los años yo la invito a grabar en una canción mía que se llama Maldecirte, de mi segundo disco, y ella me invita a cantar coros, primero en unos Ateneo, que estaba por hacer, que comparto los coros con Hilda, y después se arman los Maipo, que fueron tres con muchos invitados. Cuando termina esa serie de shows sus músicos le dijeron, cuando hicieron el análisis, "vos fuiste la peor", y ella siempre cuenta que se le vino mi carita a la cabeza, y dijo, "tengo que entrenar" y ahí me contactó para que le entrene la voz. Fabiana Cantilo y Marisa Mere.

Me lo tomé como algo natural, porque si bien yo nunca pierdo, digamos, la visión de que ella ha sido un referente para mí, y que es una artista con una trayectoria enorme, y es un privilegio acompañarla, a la vez somos colegas. Fabi es una persona muy generosa, muy amorosa, y yo no pierdo de vista quién es, pero somos amigas, nos hemos ido de vacaciones juntas.

- ¿Qué se viene en estos meses, además de los shows?

- Estoy por lanzar una nueva canción que se llama Más allá y estoy pensando en el arte y en la portada. Después estoy también como armando la filmación de un video y tengo varias canciones cocinándose, que están en mi casa, tipo a alguna le falta mezclar, a la otra le falta masterizar y así.

