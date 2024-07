Facundo Arana y la dura confesión sobre su esperanza de vida

Facundo Arana es uno de esos actores que ha construido toda una vida más allá de sus reconocidos papeles en la televisión argentina, a partir de su creciente figura como escalador, pero sobre todo, por su resiliencia a las distintas dificultades que enfrentó en su vida.

Durante una entrevista que le brindó a María Laura Santillán, el actor recordó todo lo que vivió a partir del diagnóstico de Linfoma de Hodgkin, un cáncer del sistema inmunológico, a los 17 años. "Yo pensé que todo esto se terminaba mucho antes para mí. No me imaginé ni de 40 ni de 50."

María Laura Santillán y Facundo Arana

"Yo tenía 17 años, era muy chico, pero cuando te dan un diagnóstico como ése o pasa algo muy fuerte en tu vida es como si toda tu existencia pasara por un colador" comenzó el actor. "Es sorprendente lo que no queda y es sorprendente lo que queda. De lo que queda vos ya tenés lo mejor, con lo que te vas a nutrir para seguir la aventura de tu vida."

Facundo Arana confesó también que esperó la muerte mucho más temprano en su vida, a partir del mencionado diagnóstico. "Siempre pensé que el tránsito por esta vida para mí era corto" para continuar, ante la repregunta de la periodista, "Sí, porque iba por diez años. Dios me regaló diez años más y me los voy a vivir con todo, te lo juro ésas eran las palabras. Se lo dije a mi vieja y mi vieja te lo puede contar. Dios me regaló diez años más y me voy a divertir como loco."

Para cerrar con los temas de la salud del actor y escalador, María Laura Santillán se mostró también preocupada por los carcinomas tempranos que el propio actor había contado para concientizar sobre el cuidado de la piel ante el sol. "Nunca (me cuidé) del sol. Nunca, siempre lo sentí como un amigo, incluso hoy. Nunca me puse crema y hoy salgo de mi casa y me pongo crema. Si voy a manejar me pongo protector solar en las manos." cerró Facundo Arana.