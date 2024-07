Alberto Cormillot explicó el verdadero motivo por el que las personas obesas se caen más seguido

Este año, Cuestión de Peso regresó a la pantalla de Canal 13 con la conducción de Mario Massaccesi, que dejó su lugar en TN Central para hacerse cargo del histórico ciclo de salud. Allí, se sorprendió con una definición de Alberto Cormillot.



Es que el reconocido médico abordó un tema que instalaron dos participantes que llevaban cámaras en su cabeza, por las cuales se podía observar que, cuando caminaban por la calle, se caían con mayor frecuencia.



Ante esto, Alberto Cormillot explicó las verdaderas razones por las cuales las personas obesas tienen ciertas dificultades para caminar. “Se caen por falta de equilibrio y estabilidad”, sostuvo el reconocido médico.



Asimismo, el Doctor Alberto Cormillot agregó que, para afrontar esta problemática al momento de caminar, “es clave el diámetro sagital”. En ese sentido, remarcó que “la estadística es que los obesos se caen más seguido”.



Sobre esta cuestión, el prestigioso profesional indicó que, uno de los principales logros que poco se valora al momento de reducir el peso corporal es la posibilidad de verse los pies, algo con lo que coincidieron los pacientes.

Alberto Cormillot explicó en Cuestión de Peso por qué las personas obesas se caen más seguido. Foto: captura de TV.



“No me veo ni la punta de los pies. Me pasa todo el tiempo que por no ver me llevo puestas las baldosas rotas”, comentó Marcelo, participante de Cuestión de Peso. “Solamente veo mi panza. Me morí de la vergüenza cada vez que me tocó caerme”, añadió.



Por su parte, Melina, otra de las participantes del ciclo de Canal 13, confesó cuál es una de las dificultades que más la traumatizan. “Las escaleras son mi peor pesadilla, porque tengo que memorizar la altura de cada escalón”, contó.