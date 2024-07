Mirtha Legrand y Florencia Peña confesaron el motivo de su distanciamiento

Mirtha Legrand y Florencia Peña mantuvieron durante mucho tiempo un duro distanciamiento. Pero la verdad es que nunca trascendió los motivos reales de la pelea entre la actriz y la conductora. Hasta este sábado durante la emisión de La Noche de MIrtha, cuando La Chiqui habló del tema.

Todo comenzó cuando Legrand le preguntó a la actriz de Casados con Hijos, cuándo había sido su primera visita al programa. Luego de tomarse unos minutos para pensarlo, Peña detalló que había sido a sus 18 años. En ese sentido, la conductora recordó que habían tenido diferencias en el pasado: "Tuvimos un desencuentro. Algo político me parece".

"Pero porque pensábamos distinto, ¿por qué?", preguntó la actriz. "Pero ahora ella está más tranquila", respondió Mirtha. Fiel a su estilo, la conductora indagó aún más: "Contame, cuál te gustaría, qué tipo de país". "No es esta Argentina actual. Me parece que en este momento necesitamos poder conversar ciertas cosas como no me gusta que haya tanto odio, que naturalicemos la violencia, no me gusta que escrachen periodistas. Podemos construir una Argentina más justa", respondió Peña.

En cierta coincidencia con su invitada, la Chiqui opinó: "A mí el hambre es lo que más me preocupa. Además, me preocupa mucho la gente que despiden, que los echan. Tenés miedo, donde encontrás otro trabajo. ¿Dónde?", se lamentó.