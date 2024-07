Juana Tinelli mostró cómo fue el encuentro de Marcelo y Paula Robles en Miami

Desde hace varias semanas, Marcelo Tinelli se encuentra instalado en Miami para disfrutar de la Copa América, por lo que también viajó junto a su hija Juanita. Es por eso que ella ofició de nexo para volver a reunir a sus padres y volver a pasar un hermoso momento familiar, por lo que retrató todo en las redes sociales.

Sin lugar a dudas, una de las ex parejas con las que tiene mejor relación Marcelo Tinelli es Paula Robles. Es que no sólo se debe a los hijos que comparten, sino que también a que el paso del tiempo logró curar cualquier tipo de heridas que haya dejado el amor que no terminó de funcionar entre ellos.

Tanto es así, que incluso durante el año pasado se volvió a rumorear que podría haber un amorío entre ellos. Se debe a que volvieron a reencontrarse para hacer ejercicio juntos: el conductor al trote y ella arriba de la bicicleta.

Sin embargo, ante los rumores que se desataron, volvieron a alejarse y dejaron de compartir contenido juntos. Pese a esto, en la intimidad de la familia, parece que los encuentros suelen ser más comunes de lo que muestran. Se debe a que Juanita Tinelli mostró que sus padres volvieron a vivir una juntada.

Es que la foto se dio en un escenario descontracturado, ya que ambos están disfrutando de los calores de Miami luego de haber compartido una cena con el resto de los familiares y amigos que los acompañan allí.

Es que desde su cuenta de Instagram, la hija de Marcelo Tinelli y Paula Robles compartió una imagen en sus stories en la cual se los puede ver a ellos teniendo una charla amena. Verlos de ese modo generó una gran ternura en ella, por lo que escribió: “Se me derrite el corazón. Mi vida entera”.

En este sentido, la ex pareja volvió a dejar en claro que sus diferencias fueron sanadas y que hoy en día deciden compartir tiempo juntos para poder regalarle a sus hijos la posibilidad de verlos sonreír. Ya no como pareja, pero sí como dos personas adultas que supieron limar las asperezas y unirse principalmente por ellos.