El desafiante tatuaje de Wanda Nara que involucraría a Mauro Icardi

La separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi tomó por sorpresa a muchas personas, sobre todo después que fuera anunciada tras una entrevista donde se habían mostrado juntos en el canal de streaming de Olga.

Ahora, parece que la modelo y empresaria le habría dejado un mensaje a su ex marido con un tatuaje que compartió con sus seguidores. A través de un vivo de Instagram, Wanda Nara mostró el proceso de un tatuaje que se realizó en uno de sus brazos.

En el video, mostró el paso a paso de la realización del mismo, que nadie sabía de qué se trataba. Apenas sí en un momento anticipó que sería una palabra. Cuando los espectadores anunciaron que no se podía ver bien cuál era la palabra, se aclaró explícitamente.

“Hola, soy Wanda Nara y me voy a tatuar una palabra que me quería tatuar hace un montón, se llama ‘Lealtad’”. Rápidamente, los fanáticos comenzaron a preguntar si era dirigido a Mauro Icardi, y si bien ella no lo negó ni confirmó, bien podría venir por ahí a partir de la separación de ambos, y el acercamiento profesional entre ella y L-Gante, con quien estaría por sacar una canción.

Wanda Nara y su nuevo tatuaje

La separación fue anunciada por la propia Wanda, y si bien no hizo aclaración alguna al respecto, muchos interpretaron que la situación entre Mauro Icardi y la China Suárez habría comenzado a quebrar una relación que se mostraba sólida hasta ese momento. Justamente, el tatuaje también fue interpretado por algunos como un mensaje directo hacia la también modelo, actriz y cantante Eugenia Suárez.

Wanda Nara profundizará su carrera musical, la cual fue lanzada hace apenas unos meses y ha demostrado que puede dar que hablar en la escena. Ya sea por un buen manejo de marketing, un fiel séquito de seguidores, o puro talento, parece que su techo en la disciplina aún está lejos.