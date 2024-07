Bautista Mascia dio su primer show como cantante tras ganar Gran Hermano

Luego de haber sobrevivido casi siete meses dentro de la casa de Gran Hermano, Bautista Mascia se consagró como el flamante ganador. Antes de ingresar al reality, el joven uruguayo ya gozaba de cierta popularidad por su vocación como cantante. Sin embargo, su participación en el show de Telefé colaboró para impulsar su carrera, abriendo nuevas puertas.

En su trayectoria hacia la victoria, Bautista Mascia dejó en claro que maneja con habilidad la separación entre su participación en el reality y su faceta como artista. A pocos días de retomar su vida cotidiana, hizo su esperado debut en la Fiesta Bresh, donde impresionó junto a ex participantes destacados interpretando su canción más emblemática titulada “Ya no me duele”.

Entre los presentes en este evento se encontraban Licha Navarro, Cata Gorostidi, Chino Martín Ku, Nico Grosman, Denisse González, Mauro Dalessio y el Paisa, quienes celebraron con él este logro significativo. Bauti Mascia se muestra optimista sobre el futuro y está decidido a aprovechar la fama para explotar su carrera como artista.

Además de la victoria en el reality, Bautista ha obtenido una notable reconocimiento de la audiencia, que lo movilizan a sumergirse en el competitivo mundo de la música. Recientemente, surgió un rumor sobre su próximo paso profesional: podría unirse al equipo de Operación Triunfo, bajo el sello discográfico Warner, con el que está vinculado y que tiene estrechas relaciones con Telefe. Esta posibilidad promete consolidar su posición como una estrella ascendente en el panorama artístico actual.

Bautista Mascia cantó por primera vez tras ganar Gran Hermano

Con su talento y carisma, el uruguayo demuestra que está destinado a grandes logros en el mundo del entretenimiento, combinando su éxito en la televisión con su pasión por la música. Su victoria en Gran Hermano no solo marca un hito en su vida, sino que también promete ser el comienzo de una carrera brillante y llena de éxitos en la industria musical.