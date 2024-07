Daniela y Thiago y una drástica decisión sobre la posibilidad de tener más hijos

Daniela Celis y Thiago Medina son la pareja de "ex hermanitos" más querida en el ambiente de la televisión. Tras la finalización de la edición de Gran Hermano que erigió como ganador a Marcos Ginocchio, ellos prosiguieron su relación, la cual comparten en redes sociales y en distintos programas de TV.

Hace algunos meses, el 29 de enero de este año, se convirtieron en padres de gemelas, Aimé y Laia, a quienes recibieron en su nuevo hogar compartido. Hasta el momento, todo marcha bien en la flamante familia de 4 personas.

Daniela y Tiago junto a Aimé y Laia

Los seguidores en Instagram de Daniela Celis (tiene nada menos que 2,4 millones), a propósito de una foto que compartió junto a Thiago, consultaron sobre la decisión de ligarse las trompas, un procedimiento que había confesado estar sopesando mientras transitaba su primer embarazo.

Es que, según palabras de la propia Daniela, consideraban que no iban a querer más hijos, y que estaba "pensando si ligarme las trompas después del embarazo”. En el presente, parece que la decisión de no tener más hijos sigue firme, aunque parece que quien llevará a cabo el procedimiento será Thiago.

La respuesta de Daniela Celis a la pregunta de un seguidor

Ante la pregunta de un seguidor, contestó que "La verdad que lo hablamos mucho! Y no me voy a ligar. Thiago se va a hacer la vasectomía". Así, la pareja construirá la familia de a 4, tomando una decisión que, si bien no es irreversible, si deja entrever que están muy seguros de no querer más hijos.