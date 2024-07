Así disfrutan Jimena Barón y Momo en Miami, en la previa de la final de la Copa América

Esta noche se jugará en Miami la final de la Copa América, que enfrentará a la Selección Argentina contra su par de Colombia. Hasta allá viajaron Jimena Barón y su hijo Morrison, apodo Momo por sus familiares y amigos.



Hace unos días, la cantante y actriz había mostrado en su cuenta de Instagram el emotivo momento en el sorprendí a su pequeño hijo con entradas para ver la gran final que se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami.



“Matías nos llamó inocentemente por videollamada durante un partido y yo vi a Momo alegrarse por él que estaba en la cancha y también desear estar ahí. Yo no soy impulsiva, soy más bien controladora y organizada, pero Momo es Momo. Saqué pasajes”, escribió Jimena Barón en el feed de su Instagram.



“Quise comprar entradas y no conseguí. Seguía sin conseguir. Por suerte no le conté porque ya estaba el guiso de lentejas y estaba por dar de baja todo hasta que apareció Rexona, que es la marca con el slogan más certero que conozco”, agregó la artista.



Tal como lo mostró hace poco con su experiencia en Brasil, Jimena Barón compartió imágenes en su cuenta de Instagram de la felicidad que están atravesando junto a Momo. “Cualquier ser humano normal que aterrizó a las 5.55 se iría a dormir, pero ser madre no incluye ese menú”, comentó la artista sobre la llegada de madrugada a Estados Unidos.

Jimena Barón, en Miami, en la previa de la final de la Copa América. Foto: @jmena.



En cuanto a la estadía previa a la final, Jimena Barón mostró fotos en las que se los vio disfrutando del increíble día. Así fue como lució, al lado de la piscina, un traje de baño negro y azul con detalles fluorescentes.



Por otra parte, la artista destacó que su hijo Momo descendió del avión “con el pan y la manteca” y que, a pesar del desayuno, el chico decidió insistir con el bocado bien argento. “No para”, comentó ella al mostrar una mesa repleta de comida en un restaurante de Miami.

Jimena Barón, en Miami. Foto: @jmena.