La jugada frase de Gastón Portal sobre su papá y el Gobierno de Javier Milei

Gastón Portal había desaparecido del foco mediático hace unos años, cuando decidió alejarse de la televisión para dedicarse a escribir y dirigir. Se fue a Estados Unidos y levantó una productora. Lo cierto es que recientemente habló de su padre, Raúl Portal, trazando una particular línea comparativa con el gobierno de Javier Milei.

En diálogo con La Nación, el productor repasó su carrera y lo que ha sido de su vida en los últimos años. Al hablar de sus proyectos, se refirió al vínculo que tuvo con su papá: "Me crió con una libertad muy grande y de una forma muy madura. Yo trato de replicarlo con mis hijos", detalló.

Gastón Portal y su padre, Raúl Portal, cuando trabajaban juntos.

En un momento de la nota, le recordaron el juicio que la familia sostuvo con Cris Miró, recordando el cruce mediático que sostuvo con Raúl Portal. En ese momento no dudó en calificar a su padre como “machista” y lo llegó a comparar con el presidente de la Nación.

"No supe ver lo que hoy me parece imposible pensar de otra manera, que es lo que puede generar la opinión de una mayoría que no tiene ninguna empatía con ellos. Yo fui parte de eso haciendo un chiste de mal gusto", comenzó explicando, a modo de mea culpa.

Profundizando sobre cómo quedaba su padre en esta postura y luego comparándolo con Javier Milei, explicó: "Respecto de mi viejo, él era muy drástico; él hacía cosas de machismo y hacía humor con eso, tenía el discurso que hoy veo en el Gobierno".

Respecto a su visión por el periodo de gobierno del economista, Gastón Portal lanzó una particular comparación: "Creo que tenemos que entender por qué llegamos a esto. Viví en los Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump, no hay mucha diferencia en el fenómeno".

La comparativa de Gastón Portal entre su padre y Javier Milei.

"En lo que tiene que ver con valores e ideología estoy en las antípodas absolutas, cosa que me pone de alguna manera orgulloso viendo para dónde va el mundo. Pero tampoco estuve de acuerdo con lo que es la contra", siguió.

Luego sorprendió al decir: "Lo veo muy parecido a lo que critica, casi idéntico: muy agresivo y poco empático, ni siquiera puede decir que cree en la democracia, no le sale. Dicho esto, creo que un personaje así hacía falta para poder patear el tablero y empezar de nuevo".

Y sentenció: "En el patear el tablero se logran romper ciertas cosas que estaban anquilosadas y que le hacían muy mal a la Argentina, como las leyes laborales o la fuerza casi mafiosa que tenían algunos sindicatos".