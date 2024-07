Fabro, el artista venezolano que se sumó a la movida urbana argentina

El cantante venezolano, radicado en Argentina, Fabro presento “Orgullo Remix”, otra faceta de uno de los sencillos de su reciente álbum “Turisteo”, que sorprende en esta gran dupla junto a Micro TDH.

El single fue producido y grabado por el mismo Fabro, mientras que el video fue filmado entre Miami y Venezuela lo que lo llevó a volver a conectar son sus raíces.

"Es una etapa de mi vida en la que estoy volviendo a mis raíces porque cuando me fui de mi país no había tenido la posibilidad de rodearme con mis colegas, ni tampoco de colaborar con ellos", explica Fabro en diálogo con MDZ.

Radicado hace varios años en Argentina, el cantante confiesa que su carrera se gestó acá y "de hecho muchos artistas venezolanos sabían de que había un venezolano metido entre los argentinos y ahorita que fui a Miami estuve con varios de ellos".

"Extraño la gente, extraño llamar a un amigo y decirle, "bro, voy para allá, vamos a jugar FIFA", qué sé yo. Ese tipo de cosas que no las tienes acá. Tengo amistades acá, pero hay amigos como que de la vida que no los podés comparar", cuenta con su frescura el venezolano.

"Al principio, te soy sincero, cuando te ves obligado a salir de tu país, como que tienes la reacción de "bueno, Venezuela la amo, pero me hizo tener que irme y lamentablemente me alejó de mi gente". Después entendés que el país no tiene la culpa, obviamente, sino que es algo político y una cosa que la gente no debería pasar", reflexiona.

En diciembre de 2023 Fabro presentó su álbum debut, Turisteo, un viaje sonoro a través de las diversas experiencias y lugares que han marcado la historia del artista. Con un proceso de creación que se extendió a lo largo de dos años, el disco ha evolucionado para encapsular la esencia de Fabro y su visión como productor.

Micro TDH y Fabro lanzaron el remix de Orgullo.

"Apenas salió Turisteo me escribió el Micro y me dice "hermano, me encanta este tema, que duro lo que estás haciendo" por Orgullo y eso ya me dio el pie para decirle que se monte y se terminó de dar todo así", cuenta sobre el nacimiento de este remix en uno de los momentos más importantes de su carrera musical que comenzó a gestarse desde niño cuando empezó a cantar.

"Siempre tuve fantasías con ser cantante, porque desde pequeño me llamaban mucho la atención cosas que a los niños no como ver High School Musical. A los 16 años, en la boda de una prima, me subieron a cantar y yo estaba medio con unas copitas de vinito, mis primeras copas de vino, y ahí fue que se terminó de hacer la chispa", recuerda Fabro, confeso admirador de Luis Miguel, su artista favorito.

"Estamos terminando de armar una gira por Argentina", adelantó en diálogo con MDZ dejando la puerta abierta para shows por el país.

