En medio de su separación, Wanda Nara sacó una nueva canción con varias indirectas para Mauro Icardi y la China Suárez

Esta semana, se conoció que Wanda Nara y Mauro Icardi se separaron. La información fue brindada por Laura Ubfal el pasado lunes, y dos días después, la modelo confirmó su ruptura con el futbolista a través de una historia de Instagram (@Wanda_nara)

"Con lo difíciles que son los finales y lo mucho que a mí me cuestan. Me toca prender la tele o ver en redes versiones que no son reales. Pero lo acepto por que es parte de lo malo, de quién soy. Decidí separarme pero no dejaremos de ser familia con Mauro. Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco fue un error. No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola. No hay culpables ni terceros, lo nuestro fue siempre más fuerte que lo exterior. La prioridad mía siempre fueron mis hijos y hoy más que nunca. Gracias por el respeto", declaró Wanda Nara en la red social.

Wanda y Mauro se casaron en 2014.

Varios afirman que fue la conductora quien le pidió el divorcio al deportista, ya que todo indica que no habría podido superar la infidelidad de Icardi con María Eugenia Suárez, conocida como "La China Suárez", en 2021. El pasado miércoles en A la Tarde, revelaron que Mauro busca reconquistar a Wanda de todas las maneras posibles y que no deja de llamarla por teléfono. Sin embargo, esta vez la modelo no estaría en busca de una reconciliación y hasta lo deja en claro en su nueva canción.

Este viernes, Wanda Nara estrenó Ibiza, un tema musical producida por Negro Dub, quien en distintas oportunidades ha estado presente en la producción de otras de sus canciones.

Nara no habría podido superar la infidelidad de Icardi con la China Suárez en 2021.

Quienes ya la escucharon, aseguran que sería una indirecta para Mauro Icardi. En los primeros segundos de la canción, la cantante dice: "En la isla que todo vale, llegó mi cuerpo y mi baile. Necesito cambiar de aire, soy yo la que más vale".

Escucha Ibiza, el nuevo tema de Wanda Nara

"En Ibiza no se te olvida, esta fiesta no se termina. Haré que siempre me recuerdes, porque... el que se enamora, pierde", continúa. Muchos también creen que se trata de un "palito" para la China Suárez, ya que en una de las canciones de la actriz ella dice la misma frase: "El que se enamora, pierde".

Además, al final de Ibiza, Wanda Nara canta: "¿Te gusta copiarme, mi amor? Este es mi juego, ¿querés jugar?". Y es que, en varias oportunidades, han acusado a Suárez de querer imitar a Nara.