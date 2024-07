El picante dato de Sabrina Rojas sobre La China Suárez y su sorpresiva defensa a Flor Vigna

Desde que La China Suárez lanzó su nueva canción con L-Gante, las polémicas parecen haberse instalado definitivamente. En eso contexto, Sabrina Rojas cuestionó muy fuerte a la actriz y cantante, pero la sorpresa fue cuando defendió a nada menos que Flor Vigna.



Apenas se dio el lanzamiento de la canción, en las redes sociales notaron que en la letra hay una frase idéntica a una canción de Wanda Nara que, si bien aún no salió a la luz, ya está grabada desde hace bastante tiempo.

La China Suárez y L-Gante.



Si bien no sorprende que Sabrina Rojas, como tantos otros, haya criticado el aparente plagio de La China Suárez a Wanda Nara, sí sorprendió que la conductora de “Pasó en América” saliera a defender a Flor Vigna, la ex de Luciano Castro.



“Yo creo que hay plagio. Y, después de que veamos esto, me parece que no sólo es a Wanda, sino también hay un pequeño plagio de otra canción de alguien que fue casi familiar mío”, comentó Sabrina Rojas en su programa.



“El comienzo de la canción de La China ¡es igual a uno de Flor Vigna! ¡Arranca igual! Me parece que también ahí pudo haber un choreo. ¡Flor tiene que reclamar! Ahí hay unas notas que se escuchan”, agregó luego, de manera sorpresiva.

Sabrina Rojas destrozó a La China Suárez y defendió a Flor Vigna.



Llama mucho la atención la defensa de Sabrina Rojas a Flor Vigna porque, más allá de que simplemente haya sido la ex pareja del padre de sus hijos, entre ellas había existido una fuerte tensión a raíz de la separación de la cantante y el actor.



Flor Vigna había deslizado que la gran responsable de la ruptura con Luciano Castro había sido Sabrina Rojas. Sin embargo, al momento de opinar sobre la nueva canción de La China Suárez, para la conductora eso no parece haber tenido influencia.