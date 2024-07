El palo más picante de Sabrina Rojas a Luciano Castro tras blanquear su relación con Siciliani

Hace ya casi dos meses que Luciano Castro confirmó su relación con Griselda Siciliani, con el actor queriendo darse una nueva oportunidad en el amor luego de separarse de Flor Vigna. Ante esto, Sabrina Rojas lanzó un comentario súper picante en referencia al artista, que también fue su pareja hace unos años.

Luego de algunas semanas de rumores y diferentes versiones, Luciano Castro y Griselda Siciliani confirmaron su relación publicando su primera foto juntos en las redes sociales. Esto generó una lluvia de comentarios y reacciones, con Sabrina Rojas sin pasar inadvertida.

¿Qué pasó? Lo cierto es que la modelo no pareció verse muy entusiasmada con las primeras imágenes de este romance entre su ex y la actriz. Tal es así que primero lanzó un palito a través de su cuenta de Instagram para luego despacharse en el ciclo que conduce todas las noches por América.

“Esta vez no es mi reality. Yo no tengo nada que ver. No hay nada que contar. Simplemente, son dos personas que se aman y lo cuentan en redes. Por lo menos él, porque ella hasta ahora no vimos que le haya declarado su amor. Él sí. Estamos hablando de 'El Gordo' Castro”, comenzó explicando en Pasó en América, presentando el segmento.

Entonces señaló un detalle particular de los posteos en redes. “Vamos a contar lo que pasó. Parece que Griselda Siciliani, que nunca en todos estos años apareció con ningún novio, de repente al Gordo lo muestra y lo declara”, lanzó súper filosa.

Todo esto mientras analizaba la imagen que compartió su ex, que también es padre de sus dos hijos Esperanza y Fausto, con la actriz. “La sonrisa del Gordo es hermosa, está muy linda”, comentó, para luego tirarle buena onda a los flamantes novios: “¡Esta pareja tiene un fuego, te digo!”.

Griselda Siciliani y Luciano Castro confirmaron su romance.

"Es una pareja que, evidentemente, se está expresando. Cuando uno tiene chongo nuevo o chonga nueva, está contento. Uno lo muestra a la vida", agregó, para luego tirarle un palito por elevación a Luciano Castro: “Lo que sí, cuando las cosas no funcionan y crucemos los dedos para que esto dure para siempre, tenemos que saber que cuando abrimos la puerta, cuando todo está mal, vos no podés tratar mal a la prensa. Decir ‘no hablo’ y todo eso. Hay que ser amable igual”.

Entonces se metió de lleno con los mensajes que habría intercambiado el actor con Griselda Siciliani: "Me dijeron que él puso primero un ‘te quiero’, lo sacó y después puso un ‘te amo’. ¿Qué pasó? Se ve que se quedó corto. Igual, ya te digo, que es un montón porque hasta ahora la declaración de amor siempre fue del Gordo hacia ella, ¿viste? Ella tiene un perfil más bajo", lanzó. Las stories que subieron Griselda Siciliani y Luciano Castro.

Luego, de manera impensada, Sabrina Rojas hizo alusión al anterior romance de su ex con Flor Vigna. “Él le pone ‘te amo’. El Gordo es sensible y tiene amor. Enero y febrero ama a una; mayo, junio y julio ama otra. Él anda así por la vida. Tiene mucho amor para dar y a veces les da a todas juntas”, disparó picante.