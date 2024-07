Así fue la vuelta de Paulo Londra a los escenarios tras 5 años alejado

Paulo Londra había actuado en público, al frete de su proyecto, allá por 2019, previo a la escalada del conflicto con el productor Ovy on the Drums, que lo alejó por varios años no sólo del escenario, sino también de la creación de nuevas canciones.

Hoy, tras un largo tiempo, pudo por fin pararse frente la multitud y cantar algunos de los temas que lo hicieron uno de los artistas musicales más reconocidos del mundo. Lo hizo nada menos que en el Santiago Bernabeu, el estadio del Real Madrid, duranta La Velada del Año 4, el evento organizado por el streamer español, Ibai Llanos.

El público vibró con la actuación de Paulo Londra

Alrededor de las 18:10 de España (13:10 hora Argentina), el cordobés salió a escena junto a su banda, que se completaba con una batería, bajo, guitarra y teclado. Con ellos, ofreció un espectáculo corto pero en donde se repasaron sus más importantes hits y algunas de las que se vienen en esta nueva etapa de su carrera.

Tal Vez fue el tema con el que abrió, al que le siguieron dos canciones nuevas: Plan A y Postdata, parte de lo que viene trabajando junto al nuevo sello discográfico, Dale Play Records. A las más de 80 mil personas que lo veían en vivo, sumadas a las aproximadamente 3 millones que marcaba el evento desde la plataforma de Twitch, Paulo dijo: "Los amo mucho. Le dedico este show a mis hijas”.

Para cerrar, eligió nuevamente su antiguo repertorio: Nena maldición, Paracaídas y Adán y Eva, quizás su máximo hit. A pesar de sus notorias ganas de seguir, Ibai Llanos cortó para continuar con una velada cargadísima, que cerrará otro argentino: Bizarrap. "Esperé mucho por esto, los quiero una banda" se despidió Paulo Londra, quien tiene en agenda una presentación en Barcelona para el 17 de julio.