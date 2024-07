David Lebón: "Soy el Eric Clapton argentino"

David Lebón, la leyenda viva del rock argentino, regresa al mítico Estadio Obras el próximo 29 de noviembre para ofrecer un show imperdible. El músico sigue sumando grandes momentos a este 2024 en el que, además, cumplirá el sueño de cantar como artista invitado de Eric Clapton en Vélez el próximo 20 de septiembre.

El reciente ganador del Premio Gardel a Mejor Álbum Artista de Rock por Herencia Lebón, volverá después de muchos años al Estadio Obras, un escenario que marcó grandes momentos en su carrera.

Un año de grandes logros y momentos inolvidables tiene que celebrarse a lo grande y para Lebón no hay nada mejor que hacerlo haciendo lo que más disfruta: tocando en vivo. Este show será la excusa perfecta para coronar la herencia de una de nuestras figuras esenciales del rock argentino.

Conocido por sus contribuciones tanto en bandas icónicas como en su destacada carrera solista, Lebón continúa cautivando a audiencias de todas las generaciones con su estilo único y su inconfundible talento como cantante, guitarrista y compositor.

David Lebón realizó una conferencia de prensa y MDZ estuvo presente.

David Lebón es una figura central del rock argentino, cuyo legado está marcado por canciones legendarias que han resonado a través de décadas. Desde su participación en bandas fundamentales como La Pesada del Rock'n roll, Pappo's Blues, Pescado Rabioso, Sui Generis y Polifemo, hasta su papel clave en la creación del estilo único de Serú Girán, Lebón ha dejado una huella indeleble en la música argentina.

El concierto en el Estadio Obras será una oportunidad única para que los fans disfruten de clásicos atemporales y temas recientes que reflejan la inspiración y el talento continuo de Lebón. Será una verdadera reunión multigeneracional, donde se esperan tanto a los seguidores de toda la vida como a una nueva generación de admiradores que descubren su música.

"Será un show muy fuerte porque la banda está en un gran momento. Por supuesto que tendremos invitados y repasaremos mi carrera y Herencia Lebón", adelantó sonriente David en diálogo con MDZ en el Hotel Madero, sobre el show del próximo 29 de noviembre.

Mirá parte de la entrevista de David Lebón

La alegría de Lebón era evidente y uno de los motivos era, sin dudas, por la posibilidad -y sueño cumplido- de poder ser parte y abrir el show de Eric Clapton en el estadio de Vélez.

"La vez que vino yo estaba entre los posibles teloneros, pero el señor Grinbank, a quien siempre le estaré agradecido, me dijo "mirá David, te van a bajar el volumen, te van a dar tres micrófonos, no vas a tener monitoreo y no va a ser el show que vos querés tener". Yo vivía a seis cuadras de River y me acuerdo lo que lloré esa noche, lo que lloré solito en la terraza de mi casa, porque decía, "pucha, yo podía estar ahí", pero en realidad realmente le agradezco y siempre le voy a agradecer a Daniel", recordó David Lebón sobre el show de Eric Clapton en 1990.

"Ahora subo al escenario con la banda, con los monitoreos, con mis guitarras, con mis cosas y tengo el tiempo que yo quiero tener", agregó desbordado de felicidad el maestro Lebón, "el Eric Clapton argentino".