Cómo es la nueva vida de Agustina Lecouna en Miami

Por estos días, Miami es el foco de atención por la final de la Copa América. En ese contexto, en el programa Argentinos en Miami, de América, la actriz y productora Agustina Lecouna contó cómo es su nueva vida en las playas paradisíacas.



“Yo estoy muy feliz en Miami, porque, como ves, es un paraíso. Me cambió la vida porque no era muy de la naturaleza yo. Acá me metí de lleno, vivo al lado de una reserva natural. Empecé a caminar, a meditar, a conectar”, le contó la actriz a Sofía Zámolo.



“Vinimos acá porque mi marido quería empezar con un negocio propio. Estábamos en Bruselas, completamente opuesto a esto. Y vinimos acá porque quería probar con su bebida de recuperación deportiva”, explicó Agustina Lecouna sobre los motivos por los que decidieron instalarse en Miami.



La actriz confesó que siempre le gustó la idea de vivir allí. “Siempre que venía a Miami de vacaciones pensaba ‘qué bueno vivir acá’. Estamos en Key Biscayne, para la gente que no sabe, queda cruzando un puente”, reveló.



Sobre cómo son sus días en ese increíble paraíso, Agustina Lecouna contó: “Camino una hora y cuarto. Me voy de acá hasta la reserva natural. Es mi cable a tierra. Aprendí que esta hora no me la saca nadie. Se me acomodan las ideas. Este es mi momento, es donde se me ocurren ideas de laburo. Acá sentís que estás en un universo paralelo”.

Agustina Lecouna y su familia, en Miami. Foto: @lecounaa.



Por último, la actriz y productora habló también de la parte laboral, que la tiene en la previa del estreno de una obra, que, según dijo ella misma, le llegó en un momento y de una forma muy especial. “Estoy fascinada. Hace dos días fue el cumpleaños de mi papá, creo que fue un regalo de él”, comenzó contando Agustina Lecouna.



“Había soñado que me decía que me divirtiera, porque estaba como trabada con el laburo de actriz. Al otro día me llama un comediante muy importante de acá, me dice. ‘Agus, ojalá me digas que sí. Tengo una comedia, para que nos podamos divertir’. Quería volver a las tablas de a poquito”, cerró.