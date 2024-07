Mirko sorprendió a todos y apreció en plena semifinal de la Copa América

La victoria de Argentina por 2 a 0 sobre el seleccionado de Canadá en las semifinales de la Copa América 2024 no fue una sorpresa, pero sí la aparición de Mirko Wiebe, el hijo de Marley, instantes antes de que comience el partido.

Cuando los equipos estaban listos para el saque inicial, desde el costado de la cancha apareció un niño con una caja de cartón entre las manos, donde descansaba la pelota con la que jugarían el equipo. Se trataba nada menos del mencionado Mirko, quien uniformado con los colores de Mercado Libre, espónsor de la competición, le acercó la pelota al árbitro Piero Maza.

Las redes sociales no dejaron pasar este momento, y algunos usuarios incluso bromearon con consagrarlo como la nueva "cábala nacional", tras finalizar el partido con la victoria del equipo capitaneado por Lionel Messi.

Si bien no es la primera vez que se realiza esta acción previo a un partido, sí es la primera que una cara reconocida por el público argentino se encarga de la misma, destacando además por ser una de las primeras en las que el niño aparece sin su padre a su lado, demostrando que poco a poco va creciendo.

La publicación en las redes de Mirko

Por supuesto, sus propios perfiles de las redes sociales no iban a dejar pasar el acontecimiento. En su cuenta de Instagram, @mirko_ok, publicó una foto con la pelota entre las manos, y un pequeño texto que rezaba "Wow! No lo puedo creer! Me dejaron entrar la pelota a la cancha! Algo que nunca voy a olvidar! Y estamos en la final!" para luego dejar un mensaje del programa que conduce Marley, Por el Mundo, que transmitió desde el Met Life de Nueva Jersey.

Cábala o no, Mirko apareció y fue noticia. ¿Volverá a decir presente el domingo, cuando Argentina juegue la final contra el ganador de Colombia y Uruguay?.