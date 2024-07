Mau y Ricky: "Nuestro propósito como banda es mostrar un mensaje de amor de hermanos"

El esperado tercer a´lbum de estudio del multipremiado du´o Mau y Ricky, nacido en Venezuela y afincado en Miami, presenta un sonido u´nico y potente dispuesto a revolucionar el sonido del pop latino. “Hotel Caracas” es un a´lbum lleno de energi´a positiva, nostalgia y mucha creatividad que logró el retorno del dúo a Venezuela despue´s de 15 an~os durante un viaje de 3 meses y cuyas emociones quedan plasmadas en este material.

Mau y Ricky, de la mano del productor de primera categori´a Malay, han creado una mezcla u´nica de pop, funk y sabor latino. Un a´lbum co-producido por su gran amigo, el ganador de Latin Grammy, JonTheProducer, mezclado por el reconocido Manny Marroquin y con la participacio´n creativa del artista JP Saxe, “Hotel Caracas” es un regreso geogra´fico y sonoro, que muestra todas las influencias musicales que recibieron desde su infancia en su Venezuela natal y rodeados de una familia de mu´sicos.

Se trata de un disco con arreglos totalmente acu´sticos, ma´s sonidos pop y con muchos vientos y metales, un claro homenaje a la tierra natal de los hermanos y a los an~os que llevan haciendo mu´sica juntos desde la infancia, experimentando con sonidos que van desde el pop urbano a las fusiones de ge´neros.

Mau y Ricky junto con la tapa de su nuevo disco.

Su sonido u´nico, alimentado por la creatividad y su fuerte unio´n, y un poderoso concepto definen realmente este increi´ble a´lbum. Adema´s, cuenta con emocionantes colaboraciones con Arca´ngel, Guaynaa e Ilegales y muchas otras escondidas.

MDZ dialogó mano a mano con Mau y Ricky luego de un show íntimo que realizaron en Buenos Aires al que solo pudieron acceder una privilegiada lista de invitados y un selecto grupo de fans.

- ¿Qué significa este disco para ustedes?

Mau: -Estamos felices y significa un nuevo comienzo. Siento que es un antes y un después. Amo este disco, estoy completamente orgulloso de lo que hemos hecho y creo que algo que me gusta es que escucharlo de principio a fin es muy rico. Puedes escuchar cada canción de manera individual y también es súper cool. Lo hicimos para que la gente pueda vivir una experiencia y un viaje con las emociones de principio a fin.

- ¿Cuál es la preferida en cuanto a composición?

- Mau: Es muy difícil porque voy teniendo favoritas como que una cada semana jaja. Ahorita que hemos estado haciendo los lobby bars, que hemos estado tocando en vivo, como que uno se disfruta mucho las que uno toca en vivo y amo tocar en vivo "Manera linda de morir", una canción que es súper rica aparte que amo la letra y habla de algo súper genial.

- Ricky: "Fetiche" porque me gusta mucho la letra, pero me encantan todas porque es como un viaje que te va llevando y vas pasando por distintos estadios.

- ¿Cuál fue la decisión de decir grabamos el show estilo "lobby bar" en Argentina?

- Ricky: Se fue dando naturalmente. Al principio nosotros estábamos haciendo esto como regalo a nuestros fans, porque no estamos ni cobrando las entradas y para las marcas es jodido porque no estamos dejando que se usen celulares. Grabar en Buenos Aires no fue el plan desde el principio, pero estábamos buscando la excusa de cómo lograrlo y surgió el hacerlo aquí. Mau y Ricky cantan con Arcangel la canción "Hasta olvidarte"

- ¿Qué los llevó a vincularse con la música en formato dúo?

- Mau: Al principio era sola la música, era una forma nuestra de jugar y de hacer una vinculación entre los dos, pero también amar tanto la música hace que Ricky y yo desde siempre hicimos como un pacto de decir "vamos a luchar por esto hasta el final y para siempre juntos". Con el tiempo nos empezamos a dar cuenta que efectivamente la música era una excusa y que lo que queríamos más allá de eso era conectar con gente profundamente y no sólo a través de las canciones sino a través del propósito. Yo creo mucho en la importancia de vivir la vida a través de un propósito y nuestro propósito como banda es mostrar un mensaje de amor de hermanos. La música nos ha dado la oportunidad de llegar a muchísimos corazones y de transmitir ese mensaje porque el final del día lo que estamos queriendo hacer todos los humanos aquí, en esta tierra, es conectar.

- En este disco se entiende ese amor y esa unión entre ustedes y sus fanáticos

- Ricku: Sin duda este fue un álbum y ahorita estamos con la mentalidad de hacer todo para la gente que ya es parte de esta familia, de esta comunidad. En vez de estar en la puerta de la fiesta tratando, como promotor, de meter a más y más personas, estamos adentro de la fiesta con la gente pasándola bien, asegurando que la música esté espectacular, que los tragos estén espectacular, que todo el mundo lo esté pasando bien y esa vibra va a ir sumando gente.

- ¿Cómo se sintió volver a Venezuela?

- Ricky: Fue reconectar con nuestro sentido de pertenencia, con nuestra niñez que la teníamos un poquito como perdida por el monstruo que hemos creado. Cuando escribimos este disco nos hizo tan vulnerables a hablar de cosas tan personales que quisimos volver a la raíz de nuestra creatividad, a la raíz de nuestra curiosidad. Esto acentuó más la necesidad de volver y conectar con nuestro país.

