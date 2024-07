El fuerte motivo de salud por el cual Fernando Burlando demandará a Majo Favarón

Un nuevo escándalo alrededor de Aníbal Lotocki se generó en las últimas, aunque en esta oportunidad no lo tiene en el eje central a él, sino a su pareja, Majo Favarón. Es que Fernando Burlando anunció que le iniciará una demanda por un fuerte motivo de salud.



Todo se dio en el marco de una nota que la pareja del médico cirujano le dio a Intrusos, en donde se refirió a la muerte de Mariano Caprarola. Allí, hizo un comentario que generó mucho repudio en los medios y en las redes sociales.



“Hay que decir también lo siguiente: no dice que la insuficiencia renal sea provocada por un producto. De hecho, vinculan más la insuficiencia renal directa con una medicación, unos retrovirales, que él tomaba hacía muchísimos años”, comentó Majo Favarón, insinuando que el productor y asesor de moda tomaba medicación para tratar el HIV.



Ante esta situación, Fernando Burlando fue consultado en Radio Splendid sobre la posibilidad de que la pareja de Aníbal Lotocki haya incurrido en un delito. “Todos nos quedamos indignados en el piso, porque no lo podíamos creer que estuviera diciendo semejante barbaridad”, dijo Josefina Pouso.



“Está condenado, está en cana. ¡Llamate a silencio! Ese es el mejor homenaje a la vida que le puede hacer”, comenzó respondiendo el abogado. “Que Majo Favoron haya dicho que Mariana Caprarola tomaba retrovirales, ¿no implica un delito?”, le preguntaron.



“En realidad ella no es médica. Estaría exenta...”, respondió inicialmente. Sin embargo, luego se corrigió a sí mismo al aire y explicó: “Tenés razón. Hay una violación a la ley de salud, que establece que esas cuestiones no pueden hacerse públicas”.

En ese marco, Fernando Burlando anunció que iniciará una demanda contra Majo Favarón. “¿Querés que la denuncie? Voy a dejar a alguno de los chicos para que se investigue la posibilidad de un delito”, aseguró el reconocido abogado.



“Sobre todo para proteger a las personas que tienen HIV y que otro no tiene por qué hacerlo público, y menos cuando se trata de una persona que falleció”, sostuvo Josefina Pouso, con quien coincidió Fernando Burlando. “Es muy fácil pelear cuando del otro lado no hay nadie”, cerró.