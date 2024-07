Barby Franco reveló el desplante que le hizo Stefi Roitman y que terminó con su amistad

Pasa en la vida, pasa en el medio. Muchas relaciones que nacen en el mundo del espectáculo se terminan de un día para el otro, sin muchas explicaciones. Eso fue lo que les sucedió a Barby Franco y Stefi Roitman, a quienes se las veía muy unidas y compinches en 2019, cuando las dos coincidieron en el Súper Bailando, el programa de Marcelo Tinelli.

Y recientemente, luego de referirse a su distanciamiento con otra gran amiga, Jésica Cirio, Barby Franco se abrió ante el notero de Intrusos y repasó lo sucedido con la influencer y actriz, quien, al parecer, cambió su actitud completamente luego de casarse con Ricky Montaner y mudarse a Miami.

Según aseguró la pareja de Fernando Burlando, fue Stefi Roitman quien, súbitamente, dejó de responderle los mensajes al WhatsApp, ella no insistió y la amistad se diluyó. Al menos, hasta ahora.

Todo empezó cuando le consultaron a Franco por uno de los últimos descargos de Stefi sobre los efectos de las redes, la presión del afuera y la ambivalencia que siente al respecto.

Barby Franco y Stefi Roitman coincidieron en el Bailando en 2019. Archivo.

"Las redes sociales me tienen cansada pero a la vez las amo. Soy partícipe, culpable y también soy víctima de las redes sociales, como todos", señaló Roitman en un video y sobre ese tema opinó su ex amiga, además de acotar, muy picante, sobre lo sucedido años atrás con ella.

Barby Franco se sinceró sobre lo que pasó con Stefi Roitman

"No sé qué onda Stefi Roitman, pero como que... Bueno, yo le mandé un par de veces mensajitos y no me dio ni bola, cuando éramos re amigas", lanzó la morocha frente al micrófono del cronista.

"Y ahora la veo haciendo videos raros, creo que está haciendo streaming. Sí, es verdad, todos les damos de comer a las redes y después te la tenés que bancar para bien o para mal”, agregó.

Barby Franco contó cómo terminó su relación con Stefi Roitman. Captura TV.

"Antes venía a merendar a casa, hacíamos el Bailando juntas. Ahora no sé en qué andará. Cuando se casó (con Ricky Montaner), le mandé un mensajito re lindo, con la mejor, y nunca me contestó", se despachó.

Para la mamá de Sarah, no había excusas para manejarse de ese modo, ni siquiera para la nuera de Ricardo Montaner. "Había cambiado de teléfono, creo, en ese momento. Dije, ‘bueno, andá a cag…”, señaló sobre el probable motivo para la clavada de visto que las distanció y que nunca se pudo ni quiso remontar de ninguna de las dos partes.