Augusto Tartúfoli lanzó una repudiable frase en medio del programa que conduce por América TV: "Entre la música para pobres..."

Augusto Tartúfoli nuevamente es noticia por una polémica. Hace poco más de dos meses, el periodista criticó duramente a Emilia por suspender su show por un problema de salud. En aquel entonces, se difundió un video de la artista pidiéndole perdón a sus fanáticos que habían asistido al concierto ya que no iba a poder presentarse en ese momento, y el periodista dijo "presente" con su opinión.

"La generación de CRISTAL no quiere recorrer el camino del artista. Todo debe ser inmediato. Auto- Tune, musiquita fast food, Tik Tok y derecho a llenar estadios. Casi todos en la escena de hoy eligieron ignorar que el camino del artista lleva tiempo y esfuerzo. A la generación de cristal se le dio rápido y fácil. No extraña que no sepan que hacer con su angustia si su arte es NULO. Más temprano que nunca juegan la carta del drama interior y la SALUD MENTAL escrita así en mayúsculas para dotar de algo de épica a su arte, que es un conjunto VACÍO", expresó el panelista de Lanata Sin Filtro.

El periodista es, actualmente, panelista de "Lanata Sin Filtro". Créditos: Instagram Tartutv.

La crítica de Tartúfoli se volvió noticia y varios salieron a apoyar a la cantante tras los comentarios del periodista. Pero ahora, dos meses después, el comunicador lanzó una frase en Pasó en América que causó controversia.

Todo comenzó cuando en el programa de América TV presentaron un informe sobre el divorcio de Facundo Moyano y Eva Bargiela. Cuando el tape finalizó, volvieron al piso y pusieron el tema musical Fuera de Karina, lo que generó que el conductor la cantara con ímpetu.

Tartúfoli y Rojas conducen "Pasó en América" por América TV. Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

En ese momento, Sabrina Rojas comentó: "Se ve que Karina, la Princesita le gusta a Tartu". Y, fiel a su estilo -irónico y provocador-, Augusto Tartúfoli respondió entre risas: "Es que este es un temazo. No, es que entre la música para pobres hay lindos temas y este es uno de ellos. Yo lo remixaría, pero bueno".

"¡No! ¡Así como está es hermoso!", replicó la modelo. Y luego sumó: "Además, Karina, la Princesita se escucha en todos los estratos sociales. Es como el Potro Rodrigo. Re suena esta canción ¡En el country de Pilar re suena!".