Chano Charpentier reveló el rol clave de Tini Stoessel en su última internación: "Resucité"

Sin saberlo, Tini Stoessel cumplió un papel muy importante en uno de los últimos puntos bajos en la vida de Chano Charpentier. Porque con su música, la Triple T logró ayudarlo, sacudirlo, conectarlo con una vitalidad en su última internación para tratarse por su adicción a las drogas.

Así lo reveló Chano Charpentier este fin de semana cuando, en un momento de inspiración, en las redes sociales replicó de la nada una de las frases de “Miénteme”, el hit súper bailable de Tini Stoessel con María Becerra.

Chano destacó cómo lo ayudó Tini Stoessel para recuperarse.

"Porfa miénteme y haz lo que tú quieras conmigo", escribió el líder de Tan Biónica en Twitter, y de inmediato sus fans enloquecieron al suponer que este guiño del músico a su colega era el anticipo de una colaboración.

Chano se hizo viral en la ex red del pajarito y los corazoncitos se multiplicaron exponencialmente, al igual que las consultas de sus seguidores. Hasta que el artista decidió contestar a la pregunta de un usuario y aclaró el por qué de la mención de la canción de Tini.

El tweet de Chano que se hizo viral en X.

“¿Se viene ft con Tini?”, planteó una persona, a lo que Charpentier explicó el tierno motivo que lo llevó a recordar esos versos. "No. Solamente recordé un momento muy lindo de cuando estuve internado después del episodio que ustedes ya saben", arrancó.

"Había un enfermero que me ponía música y siempre bailábamos esa canción. Ayer me sentí muy vivo y me acordé de esa vez que resucité", cerró, emocionando a todos con su sinceridad y apertura para recordar ese duro momento de su vida en el que la música pop le dio una mano para salir adelante.

Chano explicó el por qué de su mención al tema de Tini Stoessel en X.

La lucha de la madre de Chano Charpentier por la modificación de la Ley de Salud Mental

Un hijo en crisis de excitación psicomotriz, un grave cuadro de adicciones al consumo de sustancias y varios accidentes de tránsito o domésticos que pusieron en peligro la vida de él y la de terceros son algunas de las situaciones que llevaron a Marina Charpentier, la mamá de Chano, a fundar la ONG “La Madre Marcha” para ayudar a personas adictas y con enfermedades de salud mental.

Marina Charpentier pide por la modificación de la Ley de Salud Mental. Foto: Milagros Moreni.

“Es fundamental que los jueces y toda la sociedad conozcan los problemas que trae a las familias la Ley de Salud Mental, hay artículos que necesitan de urgente revisión. No hay hospitales donde se pueda internar a un paciente en crisis, ni siquiera hay hospitales de día donde se puedan seguir los tratamientos, los equipos interdisciplinarios carecen de psiquiatras, y no hay dispositivos que funcionen al momento de llamar a una ambulancia en estado de crisis", dijo Marina Charpentier, al elevar un petitorio en agosto de 2023 frente al Palacio de Tribunales.