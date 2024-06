“Volví a rezar": el desgarrador mensaje de Gabriel Mikelovich, exnovio de Ángela Leiva, luego de que la cantante confirmara su separación

Este viernes, Ángela Leiva sorprendió a todos al anunciar su separación de Gabriel Mikelovich. "Hola, amores. No me siento cómoda escribiendo esta historia, pero quiero contarles que mi relación con Gabi ya terminó. Llegamos al final de un amor que fue enorme, hermoso y especial. Gracias a todos porque siempre nos acompañaron. Los amo", expresó la cantante de música tropical en una historia de Instagram (@Angelaleivaok).

Si bien en estas situaciones delicadas, alguna de las partes implicadas opta por el silencio, ambos decidieron compartir sus sentimientos en las redes sociales frente a lo ocurrido.

Gabriel Mikelovich también publicó un mensaje en sus historias de Instagram (@Gaby.mikelovich) confirmando su ruptura con la cantante: "Para los que me preguntan, si es así. Terminamos".

La actual expareja de Ángela Leiva no escondió su dolor y se sinceró al respecto: "No me siento ni un poco bien, no nací para estar así, ni se lo deseo a nadie". Y cerró su comunicado con una frase devastadora: "Volví a rezar para que cada día duela menos".

Gabriel expresó su tristeza en Instagram por su separación con la cantante. Créditos: captura de pantalla Instagram Gaby.mikelovich.

Leiva y Mikelovich iniciaron su historia de amor en abril de 2022, pero el comienzo de su relación no fue nada fácil, ya que en ese entonces, Gabriel esperaba una hija junto a otra mujer. Cabe destacar que Gabriel Mikelovich es uno de los integrantes de la banda de Ángela.

"Está muy fuerte mi novio. Yo di el primer paso. Lo que pasa es que no estamos para perder el tiempo. Así fue. Un día fuimos a tomar algo en grupo y se dio. Entró a la banda en plena pandemia con el barbijo y un día se lo sacó y dije 'qué interesante'", fueron las palabras de la artista cuando confirmó su relación con el percusionista.